Karsu, Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verecek

Caz, blues, pop, funk ve elektronik müziği modern tınılarla buluşturan piyanist, besteci, söz yazarı ve şarkıcı Karsu, 20 Temmuz'da Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluşacak. Genç sanatçı, TEV İzmir Şubesinin ev sahipliğinde Cumhuriyetin 100. yılına özel gerçekleşecek konserde, eğitimde fırsat eşitliği için sahne alacak. Açılışını TEV Gönüllüleri Eğitime Destek Korosunun yapacağı konserin tüm geliri, TEV'e bağışlanacak.