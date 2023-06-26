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Karsu, Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verecek

Karsu, Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verecek

Kültür Sanat Haberleri

Caz, blues, pop, funk ve elektronik müziği modern tınılarla buluşturan piyanist, besteci, söz yazarı ve şarkıcı Karsu, 20 Temmuz'da Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluşacak. Genç sanatçı, TEV İzmir Şubesinin ev sahipliğinde Cumhuriyetin 100. yılına özel gerçekleşecek konserde, eğitimde fırsat eşitliği için sahne alacak. Açılışını TEV Gönüllüleri Eğitime Destek Korosunun yapacağı konserin tüm geliri, TEV'e bağışlanacak.

Caz, blues, pop, funk ve elektronik müziği modern tınılarla buluşturan piyanist, besteci, söz yazarı ve şarkıcı Karsu, 20 Temmuz'da Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluşacak.

Genç sanatçı, TEV İzmir Şubesinin ev sahipliğinde Cumhuriyetin 100. yılına özel gerçekleşecek konserde, eğitimde fırsat eşitliği için sahne alacak.

Açılışını TEV Gönüllüleri Eğitime Destek Korosunun yapacağı konserin tüm geliri, TEV'e bağışlanacak.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Yıldız - Kültür Sanat

Karsu Çeşme Kültür Sanat Haberler

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