Karslı aşıklar köydeki erkekleri kadına yönelik şiddete karşı atışmayla uyardı Kültür Sanat Haberleri Karslı aşıklar, kadına yönelik şiddetin önüne geçmek için köydeki erkekleri sazlar eşliğinde söyledikleri atışmayla bilgilendirdi. Karslı aşıklar, kadına yönelik şiddetin önüne geçmek için köydeki erkekleri sazlar eşliğinde söyledikleri atışmayla bilgilendirdi. İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kümbetli Karakol Komutanlığı personeli, merkeze bağlı Dikme köyündeki erkeklerle bir araya geldi. Köydeki Kültür Evi'nde "Kadına Yönelik Şiddete Karşı 5 Milyon Erkeğe Eğitim" ve "Kadına El Kalkamaz" temasıyla, düzenlenen eğitim programında jandarma tarafından bilgilendirme yapıldı. Karslı aşıklar da "kadına el kalkamaz" atışması yaptı. Aşıklar, kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi için erkeklere sazlı sözlü bilgiler aktardı. Kültür Sanat Kaynak: AA / Cüneyt Çelik Jandarma Hisarcık Çocuk Kültür Sanat Haberler

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