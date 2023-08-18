Karşıyaka'da Balkan Kültür Şenliği

Karşıyaka Belediyesi tarafından Birleşik Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği iş birliğinde düzenlenen 'Fikri Altay Mahalle Şenliği' büyük coşkuya sahne oldu. Dans ve müzik gruplarının gösterileriyle renklenen şenlikte, Balkan rüzgarı esti. Şenlikte ayrıca el emeği ürünlerin satışı ve Balkan mutfağına ait boza içimi de gerçekleştirildi.

Karşıyaka Belediyesi tarafından Birleşik Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği iş birliğinde düzenlenen 'Fikri Altay Mahalle Şenliği' büyük coşkuya sahne oldu. Coşkuya ortak olan Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Burada oluşan kültür çok değerli ve güzel. Bunu geliştirerek devam ettirmemiz çok önemli" dedi.

Karşıyaka Ahmet Beko Futbol Sahası'nda düzenlenen 'Fikri Altay Mahalle Şenliği'nde iki gün boyunca dans ve müzik grupları gösteriler sundu. Vatandaşlar şarkılara alkışlarla ve danslarla eşlik etti. Şenlikte iki gün boyunca Balkan rüzgarı esti.

Karşıyaka Belediyesi ile Birleşik Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği iş birliğinde gerçekleştirilen organizasyona; Tapani Grubu, Çamdibi Halk Oyunları Topluluğu Derneği, Üsküp Folklor Ekibi ve Orkestra Sertan katkı sundu. Ayaküstü lezzetlerin yanında, Balkan mutfağına ait olan boza içildi. Karşıyaka Belediyesi'nin şenlik alanında kurup ücretsiz olarak üretici kadınlara tahsis ettiği stantlarda el emeği ürünler satışa sunuldu.

Şenliğe katılarak mahalle sakinlerinin coşkusuna ortak olan Başkan Tugay, şöyle konuştu:

"Sizlerle birlikte olmak çok güzel, iyi ki varsınız. Özellikle güzel çocuklarımız, hanımefendiler, beyefendiler ve gençlerimiz; burada oluşturduğunuz birliktelik bugünlerde ihtiyacımız olan bir durum. Ben geçenlerde Makedonya'daydım. Manastıra gittik, Atatürk'ün ayak bastığı askeri idadide bulunduk, çok duygulandık. Oralarda yaşanan hatıraları dinledik. Burada oluşan kültür çok değerli ve güzel. Bunu geliştirerek devam ettirmemiz oldukça önemli. Türk Milleti çok büyük bir millettir. Bu millet çok güzel bir geleceği hak ediyor. Bunun için mücadele edeceğiz. Onurla şerefle mücadele edeceğiz. Ben bu yolda aziz milletimize güveniyorum. Bu güzel etkinliği düzenleyen ve katılan herkese teşekkür ediyorum."

Sıcak yaz akşamlarını mahalle kültürü ile birleştirerek eğlenceye dönüştürdüklerini belirten Birleşik Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı İlkay Şendorman da şunları söyledi:

"Belediyemiz tarafından Egenin İncileri Kadın Kooperatifi, Örnekköy Kadın Platformu, Karşıyakalı Kadınlar Kooperatifi ve mahallemizde yaşayan kadınlara ücretsiz stantlar verildi. El emeği ürünlerini satma şansı buldular. İlk gün, Göçmen kültürünü benimsemelerine katkı sağlamak için çocuklarımıza yönelik eğlenceler düzenledik. İkinci gün de mahallede yaşayan büyüklerimiz ve bizler için etkinlikler gerçekleştirdik. Şenliğimize sponsorlardan ve Karşıyaka Belediyesi'nden çok büyük destek aldık. Bizleri yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ediyorum."