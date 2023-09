Karşıyaka Belediyesi'nin Kültürel Hizmeti Gazete Karşıyaka 4. Yılında

Karşıyaka Belediyesi'nin kültürel hizmetlerinden "Gazete Karşıyaka" dördüncü yılında her hafta kentliler ile buluşmaya devam ediyor.

Kurum bünyesinde hazırlanan ve ücretsiz olarak halka dağıtılan gazete; sanattan spora, kent tarihinden yerel ve ulusal gündeme uzanan içeriğiyle okuyucuya ulaşıyor. Gazete Karşıyaka'nın kentle en çok bütünleşen projelerinden biri olduğunu vurgulayan Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay "Temel belediyecilik hizmetlerinin yanında, sosyal ve kültürel projelere de büyük önem veriyor; bu anlayışımızın ürünü olan gazetemize gösterilen ilgiden mutluluk duyuyoruz" dedi.

Karşıyaka Belediyesi tarafından 8 Mayıs 2020 tarihinde haftalık olarak yayınlanmaya başlanan "Gazete Karşıyaka" 168. sayıya ulaştı. Her salı günü çıkan ve ücretsiz olarak dağıtılan gazete Karşıyakalı usta gazeteci Feyzi Hepşenkal'ın yönetiminde hazırlanıyor. Gazetede bilim, sahne sanatları, farklı spor dalları ve daha pek çok alanda kentin yetiştirdiği değerlere ilişkin özel haberlere ve söyleşilere yer veriliyor. Her yaştan örnek kentlilerin, başarılı girişimcilerin, sevilen esnaf ve simaların hikayeleri sayfalara taşınıyor. Karşıyaka'nın köklü tarihine ayna tutan içerikler yayımlanıyor. Halkın bilgi sahibi olması ve faydalanabilmesi adına, hizmet ve etkinlik duyuruları yapılıyor. Ekonomi, eğitim, çevre gibi alanlardaki haberlerle hem gündemin nabzı tutuluyor hem de yaşanan sorunlara dikkat çekiliyor. Yerel ve ulusal ölçekteki spor, kültür-sanat sayfaları ile bulmaca sayfası da her hafta okuyuculara sunuluyor. Ayrıca, basılı gazetenin yanında, gkabone35@gmail.com adresinden ücretsiz abonelik talebinde bulunan vatandaşların e-posta adreslerine her hafta gazetenin internet formatı gönderiliyor.

Gazete Karşıyaka'nın farklı alanlarda uzman olan yazarlarının arasında, Belediye Başkanı Cemil Tugay da bulunuyor. Başkan Tugay'ın her hafta Yeşil Sayfa'da yayınlanan yazıları ekibi tarafından değil, bizzat kendisi tarafından kaleme alınıyor. Her biri farklı alanlarda uzman olan değerli yazarlar Yüksel Ünal, Şirin Yörük, Can Yücel, Recai Şeyhoğlu, Yavuz Özmakas, Hasan Topal, Fügen Gülgör Algıer, Dr. Yılmaz Bay, Prof. Dr. Nurettin Demir, Cem Zeren, Suavi Yardımoğlu, Cenk Karslı ve Yücel Çağatay da köşe yazılarıyla Karşıyakalılar ile buluşuyor.

"DEĞERLERİMİZİ YAŞATIYORUZ"

Gazete Karşıyaka'nın kent kimliğine yakışan bir hizmet olduğunu vurgulayan Başkan Tugay "Temel belediyecilik hizmetlerinin yanında, sosyal ve kültürel projelere de büyük önem veriyor; bu anlayışımızın ürünü olan gazetemize gösterilen ilgiden mutluluk duyuyoruz. Karşıyaka'nın kimliğini, kültürünü ve yetiştirdiği değerlerini yaşatma ve geleceğe taşıma çabalarımızın yanında, toplumsal konularda farkındalık yaratmaya, halkımızın doğru bilgilere erişebilmesine ve nitelikli içeriklerle okuma alışkanlığının güçlenmesine katkı sağlamaya gayret gösteriyoruz. Teknolojiye yenik düşen basılı gazetenin önemini ve güzelliklerini hatırlatırken, e-posta aboneliği ile uzaklarda yaşayan Karşıyakalılar ile buluşma imkanı buluyoruz. Bu hedeflere ulaşabilmemiz için özveriyle çalışarak gazetemizi hazırlayan ekibimize, çok değerli yazarlarımıza, en önemlisi de verilen emekleri anlamlı kılan tüm okuyucularımıza yürekten teşekkür ediyorum" dedi.