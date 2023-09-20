Karşıyaka Belediyesi'nden Minyatür Enstrüman Yapım Kursu

Karşıyaka Belediyesi tarafından düzenlenen minyatür enstrüman yapım kursu, vatandaşların yoğun ilgisiyle devam ediyor. Geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak minyatür müzik aletlerinin yapıldığı kurslarda katılımcılar sosyalleşme imkanı bulurken, yeniden kullanım ve geri dönüşüm kültürleri de pekiştiriliyor.

Karşıyaka Belediyesi'nin geçen yıl Girne Kültürpark içinde açtığı Mahmure Handan Hanım Müzik Aletleri Yapım Atölyesi, vatandaşların yoğun ilgisiyle hizmet vermeye devam ediyor. Atölyede gerçekleştirilen ve kanun yapım ustası Burçin Bayar Babaoğlu eğitmenliğinde düzenlenen minyatür enstrüman yapım kursuna da vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

HEM SOSYALLEŞİYORLAR HEM DE FARKINDALIK YARATIYORLAR

Her yaştan katılımcının yer aldığı kurslarda ukulele, gitar, bağlama gibi müzik aletlerinin minyatürleri yapılıyor. Katılımcılar tercihlerine göre yine aynı malzemeler kullanılarak çeşitli dekoratif ürünler de tasarlayabiliyor. Kursiyerler ilgi alanlarına yönelik hobi edinebildiği gibi yeni iş imkanlarına da kavuşmuş oluyor. Üçer kişilik gruplar halinde devam eden derslerde mümkün olduğunca geri dönüştürülebilen atıklar ya da yeniden kullanılabilecek atıl malzemeler kullanılıyor. Bu sayede kaynak tüketimi ve atık yönetimi konularında farkındalık oluşturuluyor.

ATÖLYEDE YAPIYOR, İKİNCİ EL PAZARINDA SATIYOR

Katılımcılar arasında bulunan emekli Hasan Sarıaslan, kurstan çok memnun kaldığını belirterek, "Zaten var olan ilgimi bu kurs sayesinde yeteneğe dönüştürdüm diyebilirim. Kursta öğrendiğim teknikler ile yaptığım tasarımları, Karşıyaka Belediyesi tarafından düzenlenen 2. el pazarında satışa sunuyorum. Hem atıkları değerlendiriyorum hem sosyalleşiyorum hem de kazanç sağlıyorum. Bize bu fırsatı sunan Karşıyaka Belediyesi'ne ve çalışanlarına teşekkür ederim" dedi.

HER YAŞ VE İLGİ ALANINA YÖNELİK KURSLAR

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, "İlgi alanları doğrultusunda sunduğumuz çeşitli kurslarla Karşıyaka'mızın sanat kenti kimliğini pekiştirirken vatandaşlarımızın da sanatla olan bağını güçlendirmek için çalışıyoruz. Belediyemize ait tesislerimizde uzman eğitmenlerimizle her yaş grubuna ve her ilgi alanına yönelik kurslar düzenliyoruz. Özellikle genç yaşlarda sanatla tanışan çocuklarımızın daha analitik bir bakış açısına sahip olduğuna inanıyoruz. Minyatür müzik aletleri yapım atölyemizde de hem aynı ilgi alanlarına sahip katılımcılar sosyalleşiyor hem de kullanılan malzemelerle farkındalık oluşturuyoruz" diye konuştu.

Kurslara ilişkin bilgi almak ve katılım için başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar, Karşıyaka Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesaplarından yayınlanacak duyuruları takip edebilir.