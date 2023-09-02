Karşıyaka Belediye Tiyatrosu Yaz Dönemi Temel Oyunculuk Eğitimi Son Buldu

Karşıyaka Belediye Tiyatrosu'nun Yaz Dönemi Temel Oyunculuk Eğitimi, tiyatro gösterisiyle son buldu. İzleyiciden tam not alan final gösterisinde, 27 yıllık tiyatro için bestelenen şarkı da izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Kursiyerler 9 haftalık süreçte toplam 108 saatlik eğitimi başarıyla tamamladı, final gösterisi Hikmet Şimşek Kültür Merkezinde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Karşıyaka'mızda kent yaşamını sanat ve sporla harmanlamayı önemsiyoruz. Bu yönde yatırımlarımızı artırarak yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Karşıyaka Belediyesi, kent yaşamında önem verdiği sanata ve sanatçıya destek sunmaya devam ediyor. Karşıyaka Belediye Tiyatrosu da bu kapsamda tiyatroya ilgi duyan yurttaşların yeteneklerini geliştirmesine katkı sunmak üzere Yaz Dönemi Temel Oyunculuk Eğitimi düzenledi. 283 kişinin başvurduğu eğitim, yetenek sınavının ardından Temel Oyunculuk Eğitimine katılmaya hak kazanan 101 adayla gerçekleştirildi. 9 haftalık süreçte 7-14, 15-24, 25-45 yaş gruplarının her birine toplam 108 saatlik eğitim verildi. Eğitim süresince ses, ritim, zaman kavramı, cümlede vurgu, tonlama, fonetik, sahne üstü devinim, drama, güven, özgüven, mimik, rol-karakter incelemesi çalışmaları yapıldı.

KENT HAYATINDA SANAT VE SPORU ÖNEMSİYORUZ

Eğitimin tamamlanmasının ardından Hikmet Şimşek Sanat Merkezi'nde tüm kursiyerlerin yer aldığı tiyatro oyunu sergilendi. Gösterime katılan Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "Karşıyaka'mızda kent yaşamını sanat ve sporla harmanlamayı önemsiyoruz. Bu yönde yatırımlarımızı artırarak yolumuza devam ediyoruz. Her iki alanda da yapılan etkinliklerin gündelik yaşamın fiziki ve manevi yükünü azalttığına, daha mutlu bir sosyal yaşama olanak sağladığına inanıyorum. Ayrıca spor ve sanatla büyüyen nesillerin olayları farklı açılardan ele alabilme, kendini rahatça ifade edebilme yetenekleri kazandığını, mücadeleci yapılarının da geliştiğini görüyoruz. Karşıyaka Belediye Tiyatromuzun düzenlediği bu eğitim ile tiyatroya ilgi duyan Karşıyakalılara yeteneklerini keşfetme ya da geliştirme fırsatı sunmuş olduk. Başarılı bir eğitim dönemi geçirildiğini sahnedeki performans ile tüm izleyenlerle birlikte gördük. Tüm katılımcıları tebrik ediyor, emeği geçen eğitimcilerimizi de kutluyorum" diye konuştu.

Tiyatronun ardından, Karşıyaka Belediye Tiyatrosu için sözlerini Şevki Dinçal'ın yazdığı, Deniz Üstüngel Süer'in derlediği, aranjmanını Cem Tıknaz ve Şenol Şentürk'ün, bestesini Zekeriya Hocalar'ın yaptığı şarkı seslendirildi. Karşıyaka Belediye Tiyatrosunun 27 yıllık mazisini anlatan şarkı dinleyenlerin beğenisini topladı.