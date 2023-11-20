Karşıyaka Belediye Tiyatrosu 'Çirkinim İşte Kime Ne!' Müzikalini Sahneledi

Karşıyaka Belediye Tiyatrosu'nun dünya prömiyeri olan 'Çirkinim İşte Kime Ne!' çocuk müzikali büyük ilgi gördü. Oyun, Karşıyaka Belediye Tiyatrosu ve Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hazırlandı.

Karşıyaka Belediye Tiyatrosu'nun sahneye koyduğu 'Çirkinim İşte Kime Ne!' çocuk müzikalinin dünya prömiyeri yoğun katılımla gerçekleştirildi. Sahne tasarımından kostümlerine, müziklerden ışık tasarımına tamamen Karşıyaka Belediye Tiyatrosu ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan oyun, izleyicilerden beğeni topladı.

Karşıyaka Belediye Tiyatrosu, yeni sezonda yepyeni bir çocuk oyunuyla sahnede. Yazar Özlem Atasoy Barok'un çirkin ördek yavrusunu yeniden yorumlayarak kaleme aldığı 'Çirkinim İşte Kime Ne!' çocuk müzikali yoğun bir çalışmayla sahneye kondu. Çocuklara evrensel insan haklarını ve hayvan haklarını anlatan oyunun dünya prömiyeri Ziya Gökalp Kültür Merkezi'nde Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Karşıyakalı çocukların katılımıyla gerçekleştirildi. Genel Sanat Yönetmenliğini Zekeriya Hocalar'ın üstlendiği oyunun kostüm ve dekor tasarımını Öznur Tugay gerçekleştirirken, uygulamalar ise ileri ve geri dönüşüm teknikleri kullanılarak Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü personeli tarafından gerçekleştirildi. Çocuk oyuncuların rol aldığı oyunun müzikleri de yine Karşıyaka Belediyesi personeli tarafından hazırlandı. Provaları haftalarca devam eden oyun görücüye çıktığı dünya prömiyerinde izleyicilerin büyük beğenisiyle karşılaştı. 5-10 yaş grubuna yönelik hazırlanan oyun her pazar saat 14.00'da Ziya Gökalp Kültür Merkezi'nde ücretsiz olarak sahnede olacak.

"ÇOCUKLARIMIZ VE HOCALARIMIZ HARİKA BİR OYUN SAHNELEDİLER"

Çocuklarla birlikte oyunu izleyen Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Başkanlık dönemim boyunca Karşıyaka'mızın kültür ve sanat ile özdeşleşen kimliği için pek çok proje gerçekleştirdik. Ancak bugün gerçekten en güzel duygulardan birini yaşadım. Çocuklarımız ve hocalarımız harika bir oyun sahnelediler. Oyun, danslar, dekorlar ve müzikler hepsinde yoğun bir emek var. Çocuklarımızın sahneye koyduğu oyundan hem bir şeyler öğrendik hem de büyük keyif aldık" dedi.

KÜLTÜR VE SANAT KENTİ KARŞIYAKA

Karşıyaka'da çocukların sanat ile iç içe büyümeleri için çalıştıklarını belirten Başkan Tugay, "Sanat ve sporla ilgilenen çocukların olaylara farklı açılardan bakma yetisini kazandığını görüyoruz. Bu nedenle doğasında sanat olan Karşıyaka'mızda genç nesillerin erken yaşlarda bu alanlarla ilgilenmesini sağlıyoruz. Biliyorsunuz pek çok ünlü sanatçı Karşıyaka'da büyüyor gelişiyor; Türkiye'nin ve dünyanın farklı yerlerinde sanat yapmaya gidiyorlar. Bunların mimarlarından biri de uzun yıllardır Karşıyaka Belediye Tiyatrosu'na emek veren Zekeriya Hocalar'dır. Biz de bu dönemde, başkan yardımcımız Berkhan Alptekin, Orkestra Müdürümüz Şükran Amcalar, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürümüz Ela Hızlı ve çalışma arkadaşlarımızla birlikte kentin kültür ve sanat kimliği için üzerimize düşeni yaptık" diye konuştu.