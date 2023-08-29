Kars'taki "Keklik Deresi Ekoturizm Alanı"nın genişletilmesi talep edildi

Sarıçam ormanları arasında doğayla iç içe vakit geçirme imkanı sunan Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki "ekoturizm" alanının genişletilmesi hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığınca Sarıkamış'a yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki bölgede yapılan Keklik Deresi Ekoturizm Alanı'nda, şelale, seyir terasları, fotoğraf çekim alanı, 650 metrelik yürüyüş yolu ve oturma alanları bulunuyor.

Güzergahta bulunan "Ağlayan Kaya", küçük şelaleler ile Ördek Gölü'nün de bu ekoturizm alanına dahil edilmesi için Sarıkamış Turizm Derneği (SATURDER) Tarım ve Orman Bakanlığına talepte bulundu.

Bunun üzerine Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğünün ön inceleme yaptığı bölgenin, daha sonra kapsamlı çalışma yapılarak ekoturizm alanına dahil edilmesi hedefleniyor.

"Turizmi kışın 3 aya sıkıştırılmış şekilde yaşıyoruz"

SATURDER Başkanı Serkant Aykul, AA muhabirine, Sarıkamış'ın daha çok kış ve kayak turizmiyle anıldığını anımsattı.

İlçenin aynı zamanda doğal güzellikleri, ormanları, dereleri, şelaleleri, nehirleri ve endemik bitki örtüsüyle görenleri hayran bıraktığını ifade eden Aykul, "Yılın 4 mevsimi hangi ay gelirseniz gelin, görsel şölen sunan bir yerdeyiz. Tabi bunun daha çok tanıtılması, anlatılması lazım. Biz turizmi kışın 3 aya sıkıştırılmış şekilde yaşıyoruz. Elimizde çok güzel destinasyon alanları var, inşallah bunların gerçekleştirilmesi için start verildi." dedi.

İlçede turizmi alanlarının oldukça zengin olduğunu anlatan Aykul, "Ekoturizm alanından sonra Ağlayan Kaya ve küçük şelalelerimiz var. İnşallah bunların da destinasyon alanı içine alınması için çalışmalarımız var. Dernek olarak, Sarıkamış halkı olarak girişimlere başladık. İnşallah Bakanlığımızın, hükümetimizin destekleriyle bu alanı da turizme kazandıracağız." diye konuştu.

Doğa fotoğrafçısı Hasan Cellat da bölgenin doğal güzellikleriyle fotoğraf sanatçılarını ağırladığını belirterek, alanın genişletilmesinin turizme katkı sunacağını kaydetti.