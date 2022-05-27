Kars'ta yöresel lezzetler tanıtıldı - Haberler

Kars'ta, "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında yöresel lezzetler tanıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" çerçevesinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından etkinlik düzenlendi.

Kars ve ilçelerinde faaliyet gösteren yeme içme sektör temsilcilerinin hazırladığı yöre yemekleri, Kars Kalesi eteklerinde bulunan Bedesten'de sergilendi.

Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Zahid Doğu, Vali Yardımcısı Tahir Yılmaz, Kars Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, Kültür ve Turizm İl Müdürü Hayrettin Çetin ve AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, yemekler hakkında bilgi aldı.

Vatandaşların ilgi gösterdiği yemek sergisinde, Kültür ve Turizm İl Müdürü Çetin, sektör temsilcilerine teşekkür ve katılım belgelerini verdi.

Çetin, yaptığı açıklamada, Kars'ta yaklaşık 200 çeşit yöresel yemek olduğunu söyledi.