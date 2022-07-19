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Kars'ta defineciler kiliseyi kazdı

İhlas Haber Ajansı - Işık Çapanoğlu - Kültür Sanat
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Kars'ta defineciler kiliseyi kazdı Kars'ta define avcıları tarihi kiliseyi kazdı.

Kars'ta defineciler kiliseyi kazdı

KARS - Kars'ta define avcıları tarihi kiliseyi kazdı. Duvarlarına kadar yıkılan kilisenin duvar kaplamalarına kadar kırarak define aradılar.

Kars Kalesi altında bulunan Gürcü Kilisesi kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kazılarak yıkılmış halde bulunuyor.

Kilisenin duvarları yıkılırken, içerisi ve etrafı ise çukurlarla dolu. Defineciler tarafından her yeri kazılan kilise, adeta yıkılmamak için direniyor.

"Taşları bile parçalamışlar"

Kentte tarihi değerlere gereken özenin gösterilmesi gerektiğini ifade eden Okan Avşar, "Maalesef üzülerek izliyoruz bu tabloyu burada, renkli kilise diye geçiyor adı, öyle biliyoruz. Kars Kalesi'nin hemen altında bulunuyor. Üzerinde Gürcü'ce yazılar var. Sütunlar var. Taşlar bile parçalanmış. Taşları bile kırmışlar. Yani kazmaktan vaz geçmişler. Taşları bile parçalamışlar. Geriye çok fazla bir şey kalmamış" dedi.

"Böyle tarihi yapıların talan edilmesi çok yazık"

Avşar, "Bu bir tarih, kültürel bir miras, korunması gerektiğine inanıyoruz. Etrafı çok güzel, bedesten inşa edildi. Fakat bu güzelliğin ortasında böyle tarihi yapıların talan edilmesi çok yazık. Biran evvel önem alınması gerekiyor" diye konuştu.

Kars Kalesi altında bulunan 150 yıllık Gürcü Kilisesi geçen süre içerisinde büyük çoğunluğu yıkılmış. Sadece bir kısmı kalan kilisenin duvarları kırılarak define aranmış.

Her gün yüzlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği kilisenin biran evvel Kars turizmine kazandırılması bekleniyor.

İhlas Haber Ajansı / Işık Çapanoğlu - Kültür Sanat

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