Kars'ta Baba-Oğul Elektrikli Bisikletle Kızak Keyfi

Kars'ta elektrikli bisiklete bağladığı kızakla güvenli alanda oğlunu gezdiren kişi, çocuğuyla keyifli zaman geçirdi.

Kentte aralıklarla etkisini sürdüren ve çevreyi beyaza bürüyen kar, baba ile oğlu için eğlenceye dönüştü.

Sultan Alparslan Külliyesi bahçesine gelen Adem Spor, burada elektrikli bisikletinin arkasına bağladığı kızağa 7 yaşındaki oğlunu bindirdi.

Trafiğe kapalı olan güvenli alanda kar üzerinde pedal çevirip çocuğuyla turlayan Spor, oğluna keyifli anlar yaşattı.

Adem Spor, kar yağışı sonrası oğlunun kızakla kayma talebini kırmayıp durumu keyifli hale getirmek için bu yöntemi denediğini anlattı.