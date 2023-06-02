Kars'ta '93 Harbi'nden Milli Mücadele'ye Doğu Anadolu' sempozyumu düzenlenecek

Kars'ta, '93 Harbi'nden Milli Mücadele'ye Doğu Anadolu: İşgal, Mezalim ve Kurtuluş' başlıklı sempozyum gerçekleştirilecek. Türk Tarih Kurumu (TTK) tarafından düzenlenecek sempozyumda, yurt içinden ve dışından uzmanlar görüşlerini bildirecek.

Kars'ta, "93 Harbi'nden Milli Mücadele'ye Doğu Anadolu: İşgal, Mezalim ve Kurtuluş" başlıklı sempozyum gerçekleştirilecek.

Türk Tarih Kurumu (TTK) tarafından düzenlenecek sempozyumda, yurt içinden ve dışından uzmanlar görüşlerini bildirecek.

Sempozyumda, "93 Harbi" olarak da bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'ndan Milli Mücadele'ye kadar Doğu Anadolu Bölgesinde yaşanan olaylar, o dönemde Ermeni çetelerinin bölge halkına yaşattığı mezalim ele alınacak.

TTK Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu ve Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen'in açılış konuşmalarını yapacağı sempozyum, 8 Haziran'da Ahmet Arslan Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Sempozyum kapsamında, çeşitli kurumların arşivlerinden derlenen ve yaşanan olayları anlatan özel bir fotoğraf sergisi de gezilebilecek.