Kars kültür sanat haberi | Kars'ta bir tarih gözler önünde yok oluyor

Kars haberine göre Kars'ta bir tarih gözler önünde yok oluyor Gemli Tabya Turizme kazandırılacaktı Hayvan barınağı olarak kullanılıyor Türkiye'de en fazla savaş tabyasına sahip olan Kars'ta, 1854 tarihinde yaptırılan ve 1855 Osmanlı-Rus Savaşı, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı, 1918-1920 Osmanlı-Ermeni...

Kars'ta bir tarih gözler önünde yok oluyor

Gemli Tabya Turizme kazandırılacaktı

Hayvan barınağı olarak kullanılıyor

KARS - Türkiye'de en fazla savaş tabyasına sahip olan Kars'ta, 1854 tarihinde yaptırılan ve 1855 Osmanlı-Rus Savaşı, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı, 1918-1920 Osmanlı-Ermeni Savaşı'nda kullanılan Gemli Tabya, turizme kazandırılmayı beklerken, gözler önünde yok oluyor.

Günümüzde hayvan barınağı olarak kullanılan ancak geçmişte uzun yıllar askeriye tarafından muhafaza edilen ve bir dönem ise kadın cezaevi olarak kullanılan at nalı görünümünde olan Gemli Tabya, askeriyenin bölgeden çekilmesiyle birlikte kimliği belirsiz kişilerce talan edildi.

Birçok yeri yıkılan ve pencerelerindeki demirlerin çoğu sökülerek götürülen Gemli Tabya, yolu büyük taşlarla kapatılarak vatandaşların içeriye girerek gezmeleri dahi engellenmiş vaziyette bulunuyor.

"Butik Otel olacaktı, Hayvan Barınağı oldu"

Gemli Tabya'nın Hayvan Barınağı olarak kullanıldığını ifade eden fotoğrafçı Adem Alp, "46 tabyadan birisi olan Gemli Tabya, Gemli Tabya kadın cezaevi olarak da kullanılmıştı. Ancak şu anda tahrip edilmiş, bölgede bulunan hayvancılar tarafından ahır olarak kullanılıyor. Umarız yetkililer 46 tabya içerisinde en önemlilerinden birisi olan Gemli Tabya'yı biran önce görür ve bu işler acısı durumuna müdahale ederler" dedi.

Çevredeki hayvan otlatanların hayvanlarına ev sahipliği yapan Gemli Tabya, önceki dönem Kars Valisi Rahmi Doğan tarafından 12 odalı butik otel olarak projelendirilmişti.

Geçen süre içerisinde hiçbir şey yapılmayan ve Kars Kalesi'nin hemen arkasında bulunan Gemli Tabya, her geçen gün biraz daha yıkılırken, içerisinde ise hayvanları ağırlıyor.

Kars'ın en yüksek bölgesinde ve Dereiçi Kanyonu'na hakim tepede olan Gemli Tabya kurtarılmayı bekliyor.