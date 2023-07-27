Kars'ın Sarıkamış ilçesinde "Spor Kenti" çalıştayı düzenlendi.

Sarıkamış Araştırma ve Geliştirme Derneği (SARGED) tarafından Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda düzenlenen sempozyum saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. SARGED Başkanı Deniz Kaya'nın sunduğu sempozyumda Sarıkamış'a özgü projeler paylaşıldı. Sempozyuma, AK Parti Kars milletvekili Adem Çalkın, AK Parti Kars İl Başkanı Muammer Sancar olmak üzere kurum amirleri, SARGED yöneticileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - KARS