Karnaval tadında festival! Niğde Elma Festivali renkli görüntülere sahne oldu

Niğde'de Valilik, belediye, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Elma Üreticileri Birliği ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle düzenlenen "2. Hasat Günleri Elma Festivali" renkli görüntülere sahne oldu. Festivalin ilk gününde 20 ton elma dağıtıldı, elmadan yemek ve tatlılar yapıldı. Kıraç konseriyle son bulan festivalin ilk gününde halk doyasıya eğlendi.

Tarih boyunca birçok uygarlığa ev sahibi yapmış olan Niğde,"2. Hasat Günleri Elma Festivali" kapsamında büyük şenliğe sahne oldu. Birçok etkinliğin gerçekleştiği festivale siyaset dünyasından önemli isimler katıldı. Basın çalışanları, 130 şefin katıldığı etkinlik ünlü şarkıcı Kıraç'ın konseriyle devam etti.

TÜRKİYE'DE AĞAÇ BAKIMINDAN İLK SIRADA

Niğde Vali Mustafa Koç, Niğde'nin birçok üründe Türkiye'de ilk sıralarda yer aldığını söyledi. Hasat Günleri adı altında her yıl kentin marka ürünlerini tanıtmayı amaçladıklarını belirten Koç, "Geçtiğimiz yıl patates festivali yapıldı ben yoktum, çok güzel geçmiş. Bu yıl da yine Türkiye'de ağaç bakımından ilk sırada yer alan yaklaşık 600 bin ton üretimle ikinci sırada olan elmamızı, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında hak ettiği seviyeye ulaşması için bu festivali düzenliyoruz." ifadelerini kullandı.

"ÇOK ZENGİN BİR TARİHE SAHİP"

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de 1980'li yıllara kadar elma festivallerinin düzenlendiğini ancak sonra bırakıldığını ifade etti. Bundan sonra bu festivali geleneksel hale getireceklerini vurgulayan Özdemir, "Niğde için elma çok önemli. Niğdemizin birçok ürünü var. Geçen sene patates festivali yapmıştık. Bugün de yine hasat günlerinde elma festivalini gerçekleştiriyoruz. Yakın bir tarihte gastronomi ile alakalı ayrı festivallerimiz de gelecek. Çünkü Niğde gerçekten çok zengin bir tarihe sahip." dedi.

KARNAVAL TADINDA GEÇTİ

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, kurdele kesilerek festivalin açılışını yaptı ve festival alanını gezdi. Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanlığı "üzüm salkımı" gösterisi ve Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliğinin söylediği marşlar, vatandaşlardan büyük beğeni topladı.

YÖRESEL LEZZETLER STANDLARDA YERİNİ ALDI

Festival kapsamında, vatandaşlara ücretsiz 20 ton elma dağıtıldı, kurulan yaklaşık 70 stantta esnaf, sivil toplum kuruluşları, kadın kooperatifleri, kadın girişimciler, seyyar satıcılar ve yöresel sokak lezzetleri yer aldı. Kaynak: AA, DHA