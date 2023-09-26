Karikatürist Levent Güngör ve eşi Şule Güngör Mudurnu Panayırı'nda

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yıllardır sürdürülen panayıra katılan karikatürist Levent Güngör ve eşi Şule Güngör, hem sanatlarını sergiledi hem de vatandaşlara unutulmaz hatıralar bıraktı.

Mudurnu Belediyesi öncülüğünde bu yıl 12'nci kez yapılan Mudurnu Panayırı yoğun ilgi gördü. 7'den 70'e herkesin büyük ilgi gösterdiği panayırda il dışından gelen birçok vatandaş da tezgah açtı. Mudurnu Panayırı'na gelen karikatürist Levent Güngör ve eşi Şule Güngör de, vatandaşların isteği üzerine çizimler yaptı. Aynı zamanda Hint kınası ile yazılar yazarak geçimlerini sağlayan çift, hem sanatlarını sergiledi hem de vatandaşlara unutulmaz hatıralar bıraktı.

"Bu mesleği icra etmek için dolaşıyoruz"

Vatandaşların isteği üzerine çizimler yaptıklarını söyleyen Levent Güngör, "İlk başta herkes biraz yadırgadı fakat birkaç gün içinde hemen alıştılar. Gelip portrelerini çizdirmeye başladılar. Güzel bir ailede çocuklarının portresini istedi. Gördüğünüz gibi çizim yaptık, çok güzel oldu. Gelecek yıl yine panayıra gelip, vatandaşların portrelerini çizmeye devam edeceğiz. Eşimle kendi arabamız karavanımız var, onda yatıp kalkıyoruz, panayırları geziyoruz. Bu mesleği de icra etmek için dolaşıyoruz, çok güzel bir meslek" dedi.

Çizim yapmayı çok sevdiğini ifade eden Güngör, "Okulda öğrenciyken öğretmenim beni keşfetmişti. Güzel resim yapmaktaydım. 'İleride iyi bir meslek sahibi olursun' demişti. Gerçekten de öğretmenimin sayesinde bu mesleği devam ettiriyorum, mutluyum, severek yapıyorum" diye konuştu. - BOLU