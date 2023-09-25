Kardeş Kültürlerin Festivali 8. kez düzenlendi

Ataşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kardeş Kültürlerin Festivali, 8 ayrı mahallede gerçekleştirilen 9 konserle sona erdi. Gülşen, Edis, Erdal Güney, Özcan Türe, Taner Özdemir, Nurdan İpek, Muharrem Temiz, Nilüfer Sarıtaş, Kutsal Evcimen, Niyazi Koyuncu, Gazapizm, Arif Sağ, Belkıs Akkale, Erdal Erzincan, Tolga Sağ, Mustafa Ceceli, Selçuk Balcı, Duman ve Tan Taşçı gibi birçok ünlü sanatçı festivalde sahne aldı.

Farklı türden kültürleri müzikle bir araya getiren "Kardeş Kültürlerin Festivali"nin sekizincisi, 8 ayrı mahallede düzenlenen 9 konserle son buldu. 16 Eylül akşamından 24 Eylül akşamına kadar art arda müzikseverlere ücretsiz 19 konser sunan festivalde sırasıyla; Gülşen, Edis, Erdal Güney, Özcan Türe, Taner Özdemir, Nurdan İpek, Muharrem Temiz, Nilüfer Sarıtaş, Kutsal Evcimen, Niyazi Koyuncu, Gazapizm, Arif Sağ, Belkıs Akkale, Erdal Erzincan, Tolga Sağ, Mustafa Ceceli, Selçuk Balcı, Duman ve Tan Taşçı sahne aldı.

Ataşehir Belediyesi'nin düzenlediği festival kapsamında, 22 Eylül Cuma günü Kayışdağı Mahallesi'nde Mustafa Ceceli ve Selçuk Balcı hayranlarıyla buluştu. Sahneye ilk olarak çıkan Selçuk Balcı, kemençesi eşliğinde Karadeniz müziğinin en sevilen şarkılarını söyledi. Konseri izleyenler, Selçuk Balcı'nın hareketli şarkılarında halay ve horon oynayarak konser coşkusunu artırdılar. Ardından sahne alan pop müziğin sevilen sesi Mustafa Ceceli, hareketli ve slow şarkılardan oluşan repertuarıyla sevenlerine müzik ziyafeti verdi. Mustafa Ceceli'nin şarkılarını hep bir ağızdan söyleyen hayranları, konser boyunca ünlü sanatçıya eşlik ettiler.

Türk rock müziğinin en sevilen gruplarından Duman, 23 Eylül Cumartesi günü Atatürk Mahallesi ATAPARK Konser Alanı'nda sahne aldı. Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Ataşehir tarihinin en kalabalık konserlerinden birine imza atan Duman grubuna festivale katıldığı için teşekkür ederek plaket ve çiçek takdim etti.

24 Eylül Pazar günü ise Tan Taşçı müzikseverle buluşarak, festivalin kapanış konserini verdi. İçerenköy Mahallesi'nde toplanan binlerce müziksever Tan Taşçı'nın en sevilen şarkılarını dinlediler. Özel sahne dekoru, şarkıları ve sahne performanslarıyla kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir gece yaşatan Tan Taşçı, 2 saatten uzun süre sahnede kalarak, "Herhalde, Benim Gibi Olmayacak, Nasıl Seveceğim" ve daha birçok sevilen şarkısını seslendirdi.