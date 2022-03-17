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Karda mahsur kalan "yavrular" kurtarıldı

AA - Kültür Sanat
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Çayeli'nde kar yağışının ardından arazide mahsur kalan küçükbaş hayvanlar ve köpekler, Madenli Belediyesi ekiplerince kurtarıldı.

Çayeli'nde kar yağışının ardından arazide mahsur kalan küçükbaş hayvanlar ve köpekler, Madenli Belediyesi ekiplerince kurtarıldı.

Çayeli ilçesine bağlı Madenli beldesinde kar yağışının etkisini artırmasının ardından Bayram Şeker Kamberoğlu, 180 küçükbaş hayvan ve köpeklerle Topkaya Mahallesi Isırlık mezrasında mahsur kaldı.

İhbar üzerine çalışma başlatan Madenli Belediyesine bağlı ekipler, kapalı yolu açarak arazide bulunan Kamberoğlu ve hayvanlara ulaştı.

Soğuktan halsiz düşen 30 yavru keçi ile köpek yavruları, iş makinesinin kepçesine konularak taşındı. Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu hayvanlar güvenli bölgeye indirildi.

Hayvanların bir kısmının sahibi ve çoban Bayram Şeker Kamberoğlu, "Yavruları kurtardınız. Hayvanları donmaktan kurtardınız. Allah sizden razı olsun." diyerek ekiplere teşekkür etti.

Karda mahsur kalan yavrular kurtarıldı

Karda mahsur kalan yavrular kurtarıldı

Karda mahsur kalan yavrular kurtarıldı

AA / Kültür Sanat

Bayram, kar, Kültür Sanat, Haberler

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