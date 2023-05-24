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Karasu Nehri çevresi ilkbahar yağışlarıyla yeşile büründü

Karasu Nehri çevresi ilkbahar yağışlarıyla yeşile büründü

Kültür Sanat Haberleri

Erzincan Ovası'nı ikiye bölen Karasu Nehri'nin çevresinde, ilkbahar yağışlarıyla yeşilin farklı tonları hakim oldu.

Erzincan Ovası'nı ikiye bölen Karasu Nehri'nin çevresinde, ilkbahar yağışlarıyla yeşilin farklı tonları hakim oldu.

Fırat'ın en büyük kolunu oluşturan, bölgede tarım ve hayvancılığa hayat veren nehrin debisi, eriyen kar ve bahar yağışlarıyla yükseldi.

Bölgede bir süredir aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle Karasu Nehri'nin oluşturduğu mendereslerin çevresindeki tabiat da canlandı.

Nehrin kıvrım kıvrım aktığı, yeşile bürünen ova dronla görüntülendi.

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Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Kültür Sanat

Karasu Nehri Erzincan Fırat Kültür Sanat Haberler

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