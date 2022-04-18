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Karaşar'daki eski kütüphane, kültür evine dönüştürülüyor

AA - Yaşar Tonbak - Kültür Sanat
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Karaşar'daki eski kütüphane, kültür evine dönüştürülüyor

Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı Karaşar Mahallesi'ndeki eski kütüphane, kültür evine dönüştürülüyor.

BEYPAZARI, ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı Karaşar Mahallesi'ndeki eski kütüphane, kültür evine dönüştürülüyor.

Karaşar Kültür Yardımlaşma Turizm ve Güzelleştirme Derneği Başkan Yardımcısı Murat Dağlı, kütüphaneyi dönüştürme çalışmalarında son aşamaya geldiklerini belirtti.

Mahalleye yakışır bir kültür evi yaptıklarını anlatan Dağlı, "Bu binamızın kullanımı bundan böyle derneğimize ait olacak. Burada misafirlerimizi ağırlayacağız. Burası, Karaşar için önemli toplantılara ve çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak." dedi.

AA / Yaşar Tonbak - Kültür Sanat

Beypazarı, Karaşar, Turizm, Ankara, Kültür Sanat, Haberler

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