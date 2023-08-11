Karamürsel İlçe Müftülüğü Yaz Kur'an Kursları Kapanış Programı

Karamürsel İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen yaz Kur'an kursları kapanış programı gerçekleştirildi. Programda öğrenciler ilahiler okudu ve gösteriler sundu. Konuşmalarda öğrencilere dini ve ahlaki eğitimlerin yanı sıra sosyal ve sportif etkinliklerin de verildiği vurgulandı. Camiler arası futbol turnuvasında dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi.