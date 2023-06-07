Karamürsel İlçe Halk Eğitim Merkezi'nden 'Hayat Boyu Öğrenme Şenliği Merkez Sergisi'

Karamürsel İlçe Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen 'Hayat Boyu Öğrenme Şenliği Merkez Sergisi' Karamürsel Kültür Merkezi'nde açıldı. Sergide birbirinden kıymetli ve emek isteyen ürünler yer aldı.

Karamürsel İlçe Halk Eğitim Merkezi tarafından "Hayat Boyu Öğrenme Şenliği Merkez Sergisi" açıldı.

Karamürsel Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlikte konuşan Karamürsel İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bahar Kaplan Yavuz, öğrenme sürecinin hayat boyu devam ettiğini belirtti.

Sergide birbirinden kıymetli ve emek isteyen ürünlerin yer aldığına işaret eden Yavuz, serginin oluşmasında emeği geçen öğretmen ve kursiyerleri tebrik etti.

Kursiyerlerden Fatma Çiftçi de katıldığı kurs hakkında bilgi vererek, "Bana bu fırsatı veren, okuma yazmayı öğreten Karamürsel İlçe Halk Eğitim Merkezine teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından serginin açılışını gerçekleştiren protokol üyeleri, kursiyerlerin eserlerini inceledi.

Etkinliğe, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, Karamürsel Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanı Asım Yağcı, AK Parti Karamürsel İlçe Başkanı Sait Mete, AK Parti Karamürsel İlçe Kadın Kolları Başkanı Mevlüde Şahin, okul müdürleri, kursiyer ve vatandaşlar katıldı.