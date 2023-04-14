Karaman'da lale bahçesi ziyaretçilere kapılarını açmaya hazırlanıyor

Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesine bağlı Kızılkuyu köyünde bulunan lale bahçesi, 15 Nisan'dan sonra ziyaretçilerini ağırlayacak.

Hollanda'da uzun süre lale soğanı üretiminde çalışan Latif Ateş, Türkiye'ye kesin dönüş yaptıktan sonra 2015'te doğup büyüdüğü köyünde babadan kalan tarlalarında lale soğanı üretmeye karar verdi.

Lalelerin açmasıyla yeryüzünde bir gökkuşağını andıran 50 dekarlık bahçeyi, her yıl binlerce kişi ziyaret ediyor. Lale bahçesi bu yıl da 15 Nisan'dan itibaren ziyaretçilere kapılarını açacak.

Atlas Lale firmasının yöneticisi Merve Ateş, AA muhabirine ilk olarak 2015 yılında babası Latif Ateş tarafından kurulan firmalarının ilk hasadını 2016'da yaptıklarını söyledi.

O yıldan bu yana soğanlı süs bitkileri üretimi yaptıklarını ifade eden Ateş, "2023'e geldiğimizde burada 50 dekar, başka bir yerde de 10 dekar üretimimiz var. Üretim çeşitliliğini arttırmak gibi bir hedefimiz var. Her sene planlı olarak üretimimizi arttırıyoruz. Ar-Ge çalışmalarımız düzenli olarak devam ediyor." diye konuştu.

Bu yıl lale soğanlarını çoğunlukla yurt içinde, belediyelere verdiklerini ifade belirten Ateş, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıllarda büyük çapta lale soğanı üreten birkaç firma vardı. Bunlar üretimi durdurunca iç piyasada bir açık oluştu. Bu yüzden üretimimizin çoğunu yurt içinde erittik. Bunun yanında Rusya Ukrayna arasındaki olumsuzluktan sonra Rusya'dan lale soğanı ve kesme çiçeklerde bir talep patlaması oldu. Rusya'ya ihracatımız oldu. Lale soğanı yanında kesme çiçek taleplerini de karşılamak için çalışmalarımız, araştırmalarımız var. Üretimi planlı yapmak zorundayız. Çünkü üretilen soğanı aynı sezonda bitirmek zorundayız. Bir sene sonrasına kalma şansı yok."

Köylerindeki çalışmalarının bölge ekonomisine katkı sağladığını vurgulayan Ateş, üretim yaparken ekim, çapa, sulama, taç yaprakların kırılması ve soğanların sökülüp paketleme işlemlerinin civar köylerdeki insanlardan karşılandığını söyledi.

Lale soğanı üretiminin bölgeye ekonomik katkısı yanında Karaman'ın turizmine de katkı sağladığını dile getiren Ateş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Köyümüz ve ilçemiz lale üretiminden sonra oldukça tanınmaya başladı. Lale soğanları açtığında bahçemize insanlar bireysel olarak, turlar aracılığıyla gelip gidiyorlar. Bunun yanında fotoğraf sanatçıları çok fazla ilgi gösteriyor. Geçen yıl ülkemizde bu kadar büyük lale bahçesi bizim bahçemizdi. Yaptığımız araştırmalarda bu yıl da görsel güzellik sunan en büyük bahçe bizim. Turlar arayıp bilgi alıyorlar. Bu yıl 15 Nisan'dan sonra lale bahçemiz ziyaretçilerine kapılarını açacak. Tahminen 10 gün bahçemiz ziyaret açık olacak. Sonrasında lalelerin taç yaprakları kırılacak. Herkesi bu güzelliği görmeye davet ediyoruz. İnsanlar geldikçe bizlerde mutlu oluyoruz."