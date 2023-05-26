Karaman'da 'Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı' etkinliği

Vali Tuncay Akkoyun: "Anadolu bölgesinin bütün zenginliklerini Türk mutfağında görebilirsiniz"

KARAMAN Karaman'da "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" etkinlikleri çerçevesinde Karaman'a özgü yemekler tanıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 21-27 Mayıs'ta kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" çerçevesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü öncülüğünde Hatuniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlenen programda, basın mensuplarına Karaman'a özgü olan yemekler tanıtıldı.

Geçtiğimiz yıldan itibaren 21-27 Mayıs günlerinin "Türk Mutfağı Haftası" olarak kutlanacağını vurgulayan İl Kültür ve Turizm Müdür Burhan Yemiş, "Kültür ve Turizm Bakanlığımızın düzenlemesiyle 2 yıldır ülkemizde ve dünyada Türk Mutfağı haftası olarak 21-27 Mayıs tarihlerinde etkinlikler düzenlenmektedir. Bu hafta çerçevesinde biz de Karaman mutfağıyla ilgili birlikte bir sofrada buluştuk. Yemek sadece bedenimizin ihtiyacını karşılayan bir gıda olmanın ötesinde aynı zamanda ruhumuzu besleyen ve ruhumuzdan beslenen bir unsur. Sofra aynı zamanda kültürümüzün bir parçası. Geleneksel değerlerimizin ve lezzetlerimizin yaşatılması kadar sofranın sonunda duruşumuzda aynı olmalı. Biz millet olarak israfa karşı bir inancın ve medeniyetin mensuplarıyız. Bu yıl tema olarak geleneksel lezzetlerin yaşatılması, sürdürülebilirlik ve aynı zamanda pratik çerçevesinde sofralarımızdan israfın tamamen kaldırılmasına yönelik tema ile bu etkinliğimizi düzenliyoruz. Karaman, sadece yetiştirdiği isimlerle kadim bir şehir değil, aynı zamanda sofrasıyla bir kadim şehir. Bunu Karamanoğulları döneminden kalan İmaret Camiinin kapısında yazan 'Kapımız açıktır girene, lokmamız helaldir yiyene' cümlesiyle de bugünlere taşınmış bir şehir" dedi.

"Anadolu bölgesinin bütün zenginliklerini Türk mutfağında görebiliyoruz"

Vali Tuncay Akkoyun da, "Bugün Hatuniye Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Otelinde sizlerin de eşlik ettiği çok güzel çok anlamlı bir etkinlikte bir aradayız. Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın destekleriyle 21-27 Mayıs tarihleri arası Türk Mutfağı Haftası olarak kutlanıyor. Amacımız, Türk mutfağının geleneksel özelliklerinin yansıtılması, aynı zamanda yaşatılması, az öncede dendiği gibi tema olarak sürdürülebilir, katkısız ve sağlıklı ifadelerinin de yer aldığı bu hafta içerisinde hem Türk Mutfağının zenginliklerini üzerine Karaman mutfağının zenginliklerini, geleneksel özelliklerini hep birlikte tekrar hatırlayacağız, yaşayacağız. Aynı zamanda da bizimde mutfağımızın temel özelliklerinden biri olan sağlıklı beslenme konusu önemli aynı zamanda da sürdürülebilirlik yani bu zenginliklerimizin önümüzdeki yıllarda da gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde ulaştırılması temel gaye olarak ifade edebiliriz. Karaman üzerinde 5 bin yıl önce Türk mutfağı sizlerin de bildiğiniz gibi dünyanın sayılı mutfaklarındandır. Gerçekten toprağımızın bolluğu, Anadolu bölgesinin bütün zenginliklerini Türk mutfağında görebiliyoruz. Hem çeşit hem lezzet hem de sağlıklı olması Türk mutfağının en önemli özelliklerinden biri. Özellikle de Karaman mutfağı, zaten Karaman coğrafya itibariyle tarihin kültürel anlamda zengin bir coğrafya. Burada yıllar boyu yaşayan vatandaşlarımız bizlere çok zengin bir kültür emanet ettiği gibi zengin bir mutfakta emanet etmiş. Bizlere düşende inşallah bu zenginliklere sahip çıkmak, korumak ve gelecekteki nesillere inşallah sağlıklı bir şekilde aktarmak. Biz Karaman'da sadece ekonomik, sadece sanayi, sadece tarımsal gelişmenin bir şehrin gelişmesi kalkınması için gerekli ama yeterli olmadığını düşünüyoruz. Bütün kamu kurumalarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla vatandaşlarımızın biz bir yola çıktı. Bu yolda Karaman'ı en güzel tanıtmak ve Karaman ismini güzel bir şekilde ifade edilmesinin sağlamak. Bununda en önemli yollarından biri tabi ki kültürel zenginliklerimizi duyurmak, bunları anlatmak, tanıtmak ve yaşamaktır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından hazırlanan yemekler, katılımcılara ikram edildi.