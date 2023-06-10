Karadeniz Ereğli'de Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali Programı Belli Oldu

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde düzenlenecek olan Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk Kültür ve Sanat Festivali'nin programı açıklandı. Festivalde Sakiler, Şevval Sam, Mary Jane, Derya Uluğ, Köfn, Melek Mosso, Semicenk, Serkan Kaya, Arif ve Tolga Sağ sahne alacak. Ayrıca festival ödülü, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde çalışmalarıyla ülkenin gururu olan maden işçilerine verilecek.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde düzenlenecek "Uluslararası, Sevgi, Barış, Dostluk Kültür ve Sanat Festivali"nin programı belli oldu.

Belediye Başkanı Halil Posbıyık, 6-9 Temmuz tarihlerinde bu yıl 23'üncüsü yapılacak festivalin hazırlıklarının devam ettiğini söyledi.

Festivalde sahne alacak isimlerin belirlendiğini aktaran Posbıyık, 6 Temmuz'da müzik grubu Sakiler ile Şevval Sam, 7 Temmuz'da müzik grubu Mary Jane ve Derya Uluğ, 8 Temmuz'da müzik grubu Köfn ve Melek Mosso, 9 Temmuz'da Semicenk, Serkan Kaya ile Arif ve Tolga Sağ'ın konser vereceğini kaydetti.

Posbıyık, bu yılki "Sevgi, Barış, Dostluk Kültür ve Sanat Festivali Ödülü"nün ise Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yaptıkları çalışmalar dolayısıyla "ülkenin gururu" olan maden işçilerine verileceğini bildirdi.