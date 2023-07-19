Karadağ Film Merkezi Uluslararası Tanıtım Danışmanı Marko Erakovic, TRT 12 Punto'ya konuk oldu

Karadağ Film Merkezi Uluslararası Tanıtım Danışmanı Marko Erakovic, bu yıl 5. kez düzenlenen senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu "TRT 12 Punto"ya konuk oldu.

Sinema Feriye'de " Karadağ'da Film Yapmak" başlıklı bir sunum yapan Erakovic, ülkede kısa ve uzun metraj film çekimlerine verilen destekleri anlattı, katılımcıların sorularını cevapladı.

Karadağ'ın son yıllarda yurt dışından film çekimi için yoğun ilgi gördüğünü aktaran Erakovic, "Film endüstrisi yaklaşık 100 yıldır var. Dolayısıyla size Karadağ'ın sinema tarihine kısaca bir göz gezdirme fırsatı sunmak istiyorum." dedi.

Sunumunda Karadağ'da sinema tarihine ilişkin bilgiler veren ve 1930'lu yıllardan bugüne ülkede çekilen filmlerden örnek sahneler izleten Erakovic, Karadağ Film Merkezi'nin Türkiye ve diğer ülkelerden film üreticileri için çeşitli fırsatlar sunduğunu dile getirdi.

Marko Erakovic, Karadağ'da film çekmek isteyenlere sağlanan desteklerin başvuru ve kabul şartlarına ilişkin şunları söyledi:

"En az 100 bin avroluk harcama yapmanız gerekiyor. Ayrıca Karadağ'ın gösterildiği bir televizyon dizisi, bir bölüm veya sinemada gösterilen filmin bir sahnesinin olması gerekiyor. Kültür testinden de en az 15 puan almanız gerekiyor. Değerlendirme aşaması ise bence oldukça net. Bu noktada film merkezine çekimler başlamadan en az bir ay önce başvurunu yapmalısınız. Başvurularınız 5 üyeden oluşan teşvik komisyonu tarafından yedi gün içerisinde değerlendiriliyor ve çekiminizin akabinde 40 gün içinde karar veriliyor."

"En büyük avantaj manzaraların ve konumların çeşitliliği"

Karadağ'dan manzara ve mekan fotoğrafları gösteren ve ülkede film çekmenin pek çok avantajı bulunduğunu ifade eden Erakovic, "En büyük avantaj manzaraların ve konumların çeşitliliği. Küçücük bir coğrafi alanda kalmanıza rağmen dünya üzerindeki herhangi bir yeri rahatça kurgulamanıza ve replika etmenizi sağlayacak varyasyonlar var. Ayrıca tarihi sit alanları var ki bu da aslında belli başlı tarihi filmler için setiniz hazır demek. Hiç dokunulmamış, hiç müdahale edilmemiş bir doğa yapısı var. Beş tane doğal parkı var ve aynı zamanda oldukça cep dostu." değerlendirmesini yaptı.

Resmi makamlardan çeşitli izinlerin de alınması gerektiğine işaret eden Erakovic, "Enstitü olarak (Karadağ Film Merkezi) uluslararası üretim ve prodüksiyon konusundaki taleplere cevap veriyoruz. Çünkü bazen yavaş ve zorlu bir süreç olabiliyor, bu noktada yanınızdayız ve sizlere işinizi hızlandırmak için destek sağlıyoruz." diye konuştu.