Karadağ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Konferansı ve Sergi Düzenlendi

Karadağ'ın Bar kentinde bulunan İslam Kültür Merkezi'nde, Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçiliği tarafından düzenlenen konferans ve fotoğraf sergisi ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anıldı. Konferansta Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi ve Türk halkının mücadelesi konuşuldu. Ayrıca Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin 15 Temmuz'da yaşananları anlatan fotoğraflarından oluşan bir sergi de açıldı.

Karadağ'ın Bar kentinde bulunan İslam Kültür Merkezi'nde, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçiliği tarafından konferans ve fotoğraf sergisi düzenlendi.

Konferans, şehitler için edilen dualarla başladı.

Podgoritsa Büyükelçisi Barış Kalkavan, konferansta yaptığı konuşmada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da devletin içine sızdırdığı mensupları tarafından hain bir kalkışma yapıldığını söyledi.

Büyükelçi Kalkavan, darbe girişiminin yıl dönümünde şehitleri anmak için kendileriyle dayanışma içinde olan Karadağ'daki Arnavut ve Boşnak toplumunun önde gelenlerine teşekkür etti.

Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde mücadele veren Türk milletinin, vatanı için gerekirse canını ortaya koyacağını 15 Temmuz'da da tüm dünyaya gösterdiğini kaydeden Kalkavan, Türk halkının demokrasiye, milli iradesine ve manevi değerlerine sahip çıktığını belirtti.

Büyükelçi Kalkavan, "Devletimizin en temel önceliklerinden biri yurt içinde ve yurt dışında FETÖ ile mücadeledir. Yurt içinde bu hain darbe girişimini gerçekleştirenler adaletin önünde hesap vermeye devam ediyorlar. Kurumlarımız FETÖ'den temizlendi yani örgütün paralel devlet yapılanması çökertildi. Ayrıca FETÖ'nün devlet kurumları dışında kalıp eğitimden medyaya ve bankacılık sektörüne ve ekonominin tüm alanlarına yayılan oluşumları da ortadan kaldırıldı. Ancak bu örgüt hala yurt dışı faaliyetlerini sürdürebiliyor. Bu anlamda Türkiye aleyhinde pek çok örgüt ve grupla işbirliği de yapıyor." ifadelerini kullandı.

Karadağ İslam Birliği Başkan Yardımcısı Behlul Kanaqi, 15 Temmuz'un yıl dönümünde şehitler ve gaziler için üzüldüklerini dile getirerek, darbe girişimi karşısında Türk halkının mücadele ve irade gösterdiğini belirtti.

Kanaqi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde darbenin başarısızlığa uğratıldığını, bunun da kendilerini sevindirdiğini ifade etti.

Program kapsamında ayrıca Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin 15 Temmuz'da yaşananları anlatan fotoğraflarından oluşan sergi açıldı.