Karacaoğlan Kayısı, Kültür ve Sanat Festivali, 3 Haziran'da gerçekleştirilecek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karacaoğlan Kayısı, Kültür ve Sanat Festivali, 3 Haziran'da gerçekleştirilecek

AA - Ahmet Güler - Kültür Sanat
 - Güncelleme:
Karacaoğlan Kayısı, Kültür ve Sanat Festivali, 3 Haziran'da gerçekleştirilecek

Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, ilçede bu yıl 60. kez düzenlenecek Karacaoğlan Kayısı, Kültür ve Sanat Festivali'nin 3-5 Haziran'da yapılacağını bildirdi.

Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, ilçede bu yıl 60. kez düzenlenecek Karacaoğlan Kayısı, Kültür ve Sanat Festivali'nin 3-5 Haziran'da yapılacağını bildirdi.

Şeker, yazılı açıklamasında, Kaymakamlık ve belediye iş birliğinde organize edilen festivalin hazırlıklarının sürdüğünü belirtti.

Tarihi Karacaoğlan Çınaraltı Parkı'nda açılışı yapılacak festivalde çok sayıda etkinliğin düzenleneceğini ifade eden Şeker, bazı sanatçıların da programda sahne alacağını kaydetti.

AA / Ahmet Güler - Kültür Sanat

Volkan Şeker Kaymakamlık Karacaoğlan Haziran Kültür Sanat Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title