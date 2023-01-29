Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karaburun'da yunuslar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

Kültür Sanat Haberleri

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında bir teknenin etrafında toplanan yunuslar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında bir teknenin etrafında toplanan yunuslar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Karaburun açıklarında tekneyle gezinti yapan İrfan Avcı, teknesinin etrafına toplanan yunusları cep telefonu kamerasıyla çekti.

Görüntülerde tekneyi takip eden yunusların sudan zıplayarak çıktıkları anlar görülüyor.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Karaburun İzmir Kültür Sanat Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title