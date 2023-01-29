Karaburun'da yunuslar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi
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İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında bir teknenin etrafında toplanan yunuslar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında bir teknenin etrafında toplanan yunuslar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Karaburun açıklarında tekneyle gezinti yapan İrfan Avcı, teknesinin etrafına toplanan yunusları cep telefonu kamerasıyla çekti.
Görüntülerde tekneyi takip eden yunusların sudan zıplayarak çıktıkları anlar görülüyor.
Kaynak: AA / Kültür Sanat