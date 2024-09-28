Karabük Üniversitesi, Tayland'da Türk Mutfağını Tanıttı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) akademisyenleri, Tayland'daki üniversitede Türk mutfağının önemli tatlarından baklavanın tanıtımını yaptı.

KBÜ'den yapılan açıklamaya göre, 2023'te öğrencilere Türk mutfağının daha yakından tanıtılması amacıyla imzalanan akademik işbirliği protokolü çerçevesinde Tayland Mahasarakham Üniversitesinde "Türk mutfağı" dersi müfredata eklendi.

Protokol kapsamında KBÜ'yü temsilen Mahasarakham Üniversitesine giden Safranbolu Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Özkan Süzer ve Turizm Rehberliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Umut Kadir Oğuz, baklava yapımı üzerine atölye (workshop) gerçekleştirdi. Etkinlikte alternatif diyabetik baklava denemeleri yapıldı, katılımcılara tadımlar sunuldu.

Ayrıca Türk mutfağının farklı lezzetlerinin tanıtıldığı etkinlikte, Türk kahvesi ikram edildi.

Etkinlikte iki üniversite arasında akademik işbirliklerinin gelişimine yönelik toplantılar düzenlendi, gelecekte gastronomi alanında yeni projelerde işbirliği yapma kararı alındı.

"Türk mutfağını dünya çapında tanıtmak için büyük bir sorumluluk taşıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Türk mutfağını küresel bir marka haline getirmek için çalıştıklarını belirtti.

Üniversite olarak Türk mutfağını dünya çapında tanıtmak ve gastronomi kültürünü uluslararası alanda daha geniş kitlelere ulaştırmak adına büyük bir sorumluluk taşıdıklarını anlatan Kırışık, şunları kaydetti:

"Bu misyonu gerçekleştirmek için akademik işbirliklerimizi güçlendirmeye ve farklı kültürlerle ortak projeler geliştirmeye devam ediyoruz. Tayland'ın Mahasarakham Üniversitesi ile 2023'te imzaladığımız akademik işbirliği protokolü, bu hedef doğrultusunda atılmış önemli adımlardan biridir. İşbirliğimizin somut bir örneğini, Türk mutfağının en kıymetli tatlarından baklavayı Tayland'a taşıyarak göstermekteyiz."

Kırışık, Dr. Öğretim Üyeleri Süzer ve Oğuz'un katkılarıyla gerçekleştirilen gastrodiplomasi etkinliğinin, yalnızca Türk mutfağının tanıtılmasına değil, akademik ve kültürel bağların güçlenmesine de katkı sağladığını vurgulayarak, "Karabük Üniversitesi olarak bu tür işbirliklerinin gastronomi eğitiminin ve Türk mutfağının küresel anlamda bir marka haline gelmesine vesile olacağına yürekten inanıyoruz. Önümüzdeki süreçte de bu tür projeleri desteklemeye ve yeni işbirliklerine imza atmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Katılımcılardan büyük oranda olumlu geri dönüşler aldık"

Dr. Öğretim Üyesi Süzer de Türk mutfağını ve kültürünü dünyaya tanıtmaya büyük önem verdiklerini vurguladı.

Bu konuda heyecanlı ve duyarlı olduklarını, farklı ülkelerde çeşitli etkinlikler düzenlemeye özen gösterdiklerini aktaran Süzer, "Gaziantep'ten bir baklava firmasıyla işbirliği yaparak Mahasarakham Üniversitesinde baklava tanıtım etkinliği gerçekleştirdik. Gastrodiplomasi kapsamında baklavanın yanı sıra alternatif tatlandırıcılar kullanarak yeni baklava şerbetleri üzerinde denemeler yaptık. Bu çalışmaları bilimsel makaleye dönüştürmeyi planlıyoruz. Etkinlikler son derece olumlu geçti. Katılımcılardan büyük oranda olumlu geri dönüşler aldık. Bu tür etkinlikler, Türk mutfağını uluslararası arenada tanıtmak adına önemli adımlar oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.