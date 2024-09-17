Karabük Üniversitesi'nde Uluslararası ArtExChange Sergisi Açıldı

Erasmus+ programı kapsamında Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi ile Romanya Cluj-Napoca Sanat ve Tasarım Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen "ArtExChange Uluslararası Karma Sergisi" sanatseverlerle buluştu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Sanat Galerisi'ndeki serginin açılışında yaptığı konuşmada, fakültede önemli eserlerin hayata geçirildiğini ve çok güzel projeler yürütüldüğünü belirtti.

Serginin, uluslararası işbirliği içinde yapılmasının kendileri için çok sevindirici olduğunu aktaran Kırışık, "İnşallah bu tür uluslararası iş birliklerimizi, projelerimizi daha da artırarak Güzel Sanatlar Fakültemizin gücüne güç katarak çalışmaya devam edeceğiz. Sanat, bir milletin duygularını, düşüncelerini ve hayallerini yansıtması açısından son derece önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Fakülte Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Evrim Çağlayan da sergiye 7 Romanyalı sanatçının 20 eserle katıldığını bildirdi. Fakülteden ise 12 akademisyenin 13 çalışmayla yerini aldığını anlatan Çağlayan, "Geleneksel Türk Sanatları, grafik sanatları, resim, çağdaş modern sanatlar ve video enstalasyon gibi alanlarda eserlerimiz mevcut. Daha çok çağı yakalamış, günceli takip eden sanatçıların eserleri bu sergide yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Açılışın ardından Rektör Kırışık ve katılımcılar sergiyi gezerek eserleri inceledi.

Erasmus+ programı kapsamında iki üniversiteden 19 akademisyenin toplam 33 eserinin yer aldığı uluslararası sergi, yarın da ziyaretçilerini ağırlayacak.

Açılışa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Cluj-Napoca Sanat ve Tasarım Üniversitesi Rektör Yardımcısı Andrei Budescu, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Suat Altun, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.