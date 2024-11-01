Üye Girişi
Haberler

Karabük Üniversitesi'nde 100+1 Şehirlerarası Karma Sergisi Açıldı

Karabük Üniversitesi'nde 100+1 Şehirlerarası Karma Sergisi Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük Üniversitesi'nde, Cumhuriyet'in 101. kuruluş yılı dolayısıyla '100+1 Şehirlerarası Karma Sergisi' düzenlendi. 14 üniversitenin işbirliğiyle gerçekleştirilen sergide 44 eser yer alıyor. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, serginin sanatçılar arasında etkileşim ve üniversiteye katkı sağlayacağını vurguladı.

Karabük Üniversitesinde (KBÜ), Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yılı dolayısıyla "100+1 Şehirlerarası Karma Sergisi" açıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi öncülüğünde, Prof. Ruhi Konak küratörlüğünde ve 14 üniversitenin işbirliğiyle açılan sergide, 44 eser yer aldı.

Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Sanat Galerisi'ndeki serginin açılışında konuşan KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, serginin üniversiteye katkı sağlayacağını belirtti.

Serginin, sanatçılar arasında etkileşim oluşturacağını vurgulayan Karaş, "Serginin üniversitemiz ve tüm sanat camiası için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Şerife Soylu tarafından koordine edilen sergi, çeşitli disiplinlerdeki yaratıcı çalışmaları bir araya getirerek sanatseverlere geniş bir bakış açısı sunmayı ve şehirlerarası sanatsal etkileşimi teşvik etmeyi amaçlıyor.

Törene, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Suat Altun, Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Fatma Erten, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Kültür Sanat
CHP lideri Özel, Esenyurt'a gelmeyen belediye başkanlarıyla ilgili sessizliğini bozdu

Esenyurt'a gelmeyen belediye başkanları için sessizliğini bozdu

 Bakan Yerlikaya'dan tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında açıklama

Bakan Yerlikaya, Ahmet Özer hakkında ilk kez konuştu

 Bu markalardan uzak durun! Bakanlık, gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi

Bu markalardan uzak durun! Bakanlık, hilekar firmaların listesini güncelledi
Müstehcen şarkılı 29 Ekim kutlamasına soruşturma

Müstehcen şarkılı 29 Ekim kutlamasına soruşturma
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
STEAM ÇÖKTÜ MÜ? 1 Kasım Steam'e neden girilmiyor? Ahtapot döner nedir? Ahtapot döner nerede yapıldı? HAFTA SONU HAVA DURUMU 2-3 KASIM | Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? Ali Kemal Sarı kimdir? Ali Kemal Sarı kaç yaşında, nereli? GRAM ALTIN FİYATI 1 KASIM | Çeyrek altın ne kadar, bugün altın fiyatı yükseldi mi? Hatice kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Hatice kaç yaşında, nereli? Hatice biyografisi! Beşiktaş- Kasımpaşa maçı ne zaman? Beşiktaş- Kasımpaşa maçı saat kaçta, nerede? Sine-i Millet nedir? Sine-i Millet dönmek ne anlama geliyor? Ayşe Buğra kimdir? Halk Tv konuğu Ayşe Buğra kaç yaşında, nereli? Ayşe Buğra biyografisi! 1 Kasım hangi burç? 1 Kasım burç özellikleri ve yükseleni nedir? BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm neler oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.