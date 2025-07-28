Karabük'teki Yangınla Mücadele Devam Ediyor

Karabük'teki Yangınla Mücadele Devam Ediyor
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Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki orman yangınlarına müdahale eden ekipler, zorlu koşullarda 6 gündür fedakarlıkla çalışarak alevleri kontrol altına alma çabalarını sürdürüyor.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 6 gün önce başlayan ve Ovacık ilçesi ile kent merkezine yakın ormanlık alanlara sıçrayan yangınlara karadan müdahale eden Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, yeşil vatanın korunması için çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.

Çoğunlukla sarp, eğimi dik ve yüksek bölgelerde yayılım gösteren yangınlara zorlu araziye rağmen müdahale eden ekipler, 6 gündür günlük 3'er saat uykuyla nöbetleşe çalışarak büyük kararlılık ve azim gösteriyor.

Türkiye'nin farklı illerinden gelen orman kahramanları, adeta evlerine çevirdikleri arazözleriyle zorlu koşullarda verdikleri mücadelede, alevleri kontrol altına aldıkları bölgelerde soğutma çalışmaları yapıyor.

Ülkenin akciğerleri olarak tabir edilen doğal zenginliğin korunması için 6 gündür bölgede fedakarca çalışan orman ekipleri, alevlerin ortasındaki mücadelelerini AA muhabirine anlattı.

Çukurköy Bicikler Mahallesi kısmında günlerdir yangının evlere sıçramaması için mücadele veren Adana ekiplerinden Mustafa Şahin, AA muhabirine, mesleklerinin zor olduğunu belirterek, 3 gündür bölgede alevlerle mücadele ettiğini anlattı.

Şahin, "Arazi zor fakat mücadelemiz devam ediyor. Yangınla mücadele eden tüm arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum." dedi.

"Yeşil vatanın bekçisiyiz." diyen Çankırı ekiplerinden Fevzi Aydoğan da ailesine, sevdiklerine ve tüm vatandaşlara selamlarını iletti.

İzmir ekibinden Ali Kırbıyık da yangının 2. günü geldiklerini aktararak, "Elimizden geldiği kadar söndürmeye çalışıyoruz, mücadele ediyoruz. Allah razı olsun vatandaşlardan, devletimizden, herkesten." diye konuştu.

İzmir'den gelen diğer ormancı Emir Can Tığ da "Bir ağaç daha yanmasın diye mücadelemizi veriyoruz. Vatandaşlar, orman ekipleri, itfaiyeciler de, belediye araçları da elinden geleni yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Kültür Sanat
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