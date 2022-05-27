Karabük'te "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri sona erdi - Haberler

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Karabük'te "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri sona erdi

AA - Orhan Kuzu - Kültür Sanat
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Karabük'te 'Türk Mutfağı Haftası' etkinlikleri sona erdi

Karabük'te, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında düzenlenen "Karabük Lezzet Şenlikleri" sona erdi.

Karabük'te, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında düzenlenen "Karabük Lezzet Şenlikleri" sona erdi.

Valiliğin koordinasyonunda merkez Bulak köyünde yapılan etkinlikte, yöresel ev yemekleri tanıtıldı, katılımcılara ikramlarda bulunuldu.

Vali Fuat Gürel, yaptığı açıklamada, etkinliklerle Karabük'ün yüzlerce çeşit yöresel yemeğin olduğunun ortaya çıktığını söyledi.

Bundan sonraki süreçte yöresel ev yemeklerini kayıt altına almak istediklerini belirten Gürel, "Yöresel lezzetlerimizi tarifleriyle kayıt altına alıp gelecek nesillere aktarmak istiyoruz. Yerel lezzetlerimizi gelen misafirlerimize yöresel restoranlarda ikram edilmesinin daha uygun olacağını düşünüyoruz." dedi.

Gürel, etkinliklerin geleneksel hale gelmesini istedikleri ifade etti.

Konuşmanın ardından Bulak köyünde ikamet eden 90 yaşındaki Mukaddes Gürocak'ın söylediği "Hayat sen ne çabuk harcadın beni" şarkısı, Vali Gürel ve katılımcılar tarafından beğeniyle dinlendi.

AA / Orhan Kuzu - Kültür Sanat

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