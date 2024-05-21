Karabük'te "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında panel gerçekleştirildi.

Karabük Üniversitesi Safranbolu Turizm Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen panelde konuşan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Sibel Ayyıldız, birçok besin grubunu içinde barındıran Türk mutfağı kültürünün sağlıklı olduğunu söyledi.

Türk mutfağının, Akdeniz mutfağının önemli liderlerinden bir tanesi olduğunu belirten Ayyıldız, "Akdeniz mutfağının sağlık konusundaki etkisini hepimiz biliyoruz. Sağlıklı beslenme konusunda mutfak kültürleri oldukça önemlidir. Uluslararası paydaşlar, artık mutfak kültürünü turizmin önemli bir parçası olarak görmekte ve bir ekonomi aracı olarak kullanmakta. Çünkü mutfak kültürlerinin getirisi fark edildi." ifadelerini kullandı.

TÜRSAB Gastronomi İhtisas Başkan Yardımcısı Şebnem Urgancıoğlu da Türk mutfağının, destinasyonların çekiciliğinin artmasında önem kazandığını kaydetti.

Şef Osman Mahir Balıkçı ise Karabük'ün mutfak kültürünün özelliklerine değindi.

Panele, Vali Yardımcısı Erol Özkan, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Avni Kırmacı da katıldı.