Karabük'te şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ı anma konseri düzenlendi

Karabük'te Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu 22 yaşında şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı anma konseri düzenlendi.

"Cumhuriyetimizin 100. Yılında 100 Etkinlikte Buluşuyoruz" programı kapsamında 100. Yıl Kültür Merkezi'nde İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen etkinlik, Yalçın'ın sesinden "Mağusa Limanı" türküsü ile başladı.

Konserde, Türk Eğitim Derneği Karabük Koleji öğretmen ve öğrencilerinin oluşturduğu koro çeşitli eserler seslendirdi.

Programın sonunda Vali Mustafa Yavuz ve eşi Süreyya Yavuz, Aybüke Yalçın'ın annesi Zehra ve babası Sadık Yalçın'ı sahneye davet ederek, çiçek takdim etti.