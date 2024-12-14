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Karabük'te Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı Gerçekleştirildi

Karabük'te Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı Gerçekleştirildi
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Karabük'te düzenlenen 'Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı'na katılan gençler, 11 ana başlıkta görüşlerini paylaşarak politika belgesine katkıda bulundular. Çalıştay, Türkiye'nin 81 ilinde düzenleniyor ve gençlerin önerileriyle gelecek politikaların şekillendirilmesine zemin hazırlanıyor.

Karabük'te Gençlik ve Spor Bakanlığınca "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Karabük Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programın açılışında konuşan Vali Mustafa Yavuz, çalıştay çerçevesinde hazırlanan 11 ana başlığın herkes tarafından tartışılması gereken kıymetli başlıklar olduğunu belirterek, "İnanıyorum ki bütün gençlerimiz, moderatörlerimiz eşliğinde Bakanlığımızın hazırladığı bu politika belgesine çok kıymetli görüş, öneri ve katkılar sunacaklar." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu da çalıştayın amacının Gençlik Politika Belgesinin şekillendirilmesi olduğunu söyledi.

Karabük'teki gençlerin Türkiye'nin ve Bakanlığın oluşturulacak yeni politika belgesine katkı sunmasını isteyen Efendioğlu, "Bizler sizin görüşlerinizi, yorumlarınızı, katkılarınızı duymak için buraya geldik. Türkiye'nin 81 ilinde bu tür çalıştayları organize ediyoruz. Her ilin gençlerinin kendi görüşlerini, yorumlarını ve katkılarını onlardan bizzat duyarak, oluşturulacak yeni politika belgesinin içine yerleştiriyoruz. Politika belgemizi sizlerin bizlere sunacağınız bugünkü katkılarla beraber hazırlayacağız." diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven de Karabük'te Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda ve Karabük Üniversitesi'nde eğitim görenlere değinerek, "Karabük, nüfusuna oranla hedef kitlemiz olan gencin yoğun olduğu bir ilimiz." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından istihdam, genç sağlığı, çevre, iklim gibi 11 başlığın ele alınacağı oturumlara geçildi.

Grup çalışmaları ve interaktif oturumlarla zenginleştirilen programda, gençlerin vizyonları doğrultusunda öneriler derlendi. Katılımcılar, fikirlerini paylaşarak geleceğin politika ve projelerine katkıda bulundu.

Gençlerin, politika başlıkları üzerinde fikirlerini paylaştığı etkinlikte, çözümler üretilmesi ve gençlerin taleplerinin politikaya yansıtılması hedeflendi.

Çalıştayda, gençlerin katkılarıyla ülke genelinde uygulanabilir politika önerilerinin geliştirilmesi için zemin hazırlandı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Kültür Sanat
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