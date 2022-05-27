Karabük'te ebru sergisi açıldı - Haberler

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Karabük'te ebru sergisi açıldı

AA - Orhan Kuzu - Kültür Sanat
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Karabük'te ebru sergisi açıldı

Karabük'te, Halk Eğitimi Merkezince hazırlanan ebru sergisi açıldı.

Karabük'te, Halk Eğitimi Merkezince hazırlanan ebru sergisi açıldı.

Mehmet Vergili Fen Lisesindeki açılışa, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Dursun Yeşiloğlu, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Lisenin 9. sınıf öğrencileri Ceylin Naz Demir, Zeynep Sueda Demir ve Elif Beyza Albaş'ın eserlerinden oluşan sergiyi gezen Akbaş, usta öğretici Didem Meriç Karpuz'dan ebru sanatı ve sergi hakkında bilgi aldı.

Serginin açılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Akbaş, "Buradaki öğrencilerimizin akademik başarılarının yanı sıra sosyal, kültürel, sportif, sanatsal alanlarda gelişmesi, kendini keşfetmesi ve her zaman ülkemize faydalı. Bu tür çalışmaların tüm eğitim kademelerinde yaygınlaştırılmasını temenni ediyorum." dedi.

Akbaş, daha sonra usta öğretici Karpuz ile ebru çalışması yaptı.

AA / Orhan Kuzu - Kültür Sanat

milli eğitim bakanlığı, Halk Eğitimi Merkezi, Dursun Yeşiloğlu, Karabük, Kültür Sanat, Haberler

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