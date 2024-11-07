Üye Girişi
Haberler

Karabük'te düzenlenen Türkiye'nin ilk Sağlık Bilimleri Festivali sona erdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye'nin ilk Sağlık Bilimleri Festivali (Sağlıkfest) ödül töreni ile tamamlandı.

Karabük Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye'nin ilk Sağlık Bilimleri Festivali (Sağlıkfest) ödül töreni ile tamamlandı.

15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'ndaki törende lise, ön lisans-lisans, lisansüstü ve serbest kategorilerindeki 8 yarışmada dereceye girenlere ödülleri protokol üyelerince verildi.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, törenin ardından gazetecilere, Sağlıkfest'i Karabük Üniversitesi merkez kampüsünde büyük bir başarıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Festivalin 2 gün sürdüğünü ve olağanüstü bir katılım olduğunu dile getiren Kırışık, bu anlamda çok verimli ve başarılı organizasyona imza attıklarını kaydetti.

Kırışık, festival kapsamında 4 kategoride 8 yarışma başlığı açtıklarını anlatarak, "Bu başlıklarda çok güzel, çok başarılı üst düzey projeler geldi. Bu anlamda sağlık bilimleri alanındaki sorunların çözülmesinde, yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesinde oldukça önemli projelerin sahada ortaya konulduğunu görüyoruz." diye konuştu.

Jüriler üyelerinin zorlandığına dikkati çeken Kırışık, "Birbirinden güzel projeler geldi. Bu projelerin hayata geçmesi için biz de bütün çabamızı, gayretimizi göstereceğiz. Bundan sonraki süreçte hem projelerin hayata geçirilmesinde hem de Karabük Üniversitesi olarak ilk defa yaptığımız ülkemize, milletimize, devletimize çok faydalı, yararlı organizasyonları yapmaya, bilimde öncülük etmeye, bilimi toplumun, ticaretin, sanayinin her alanında geliştirmeye, genişleme alanları oluşturmaya ve uygulamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Kültür Sanat
Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma! Anne kürsüyü yumrukladı, baba salonu terk etti

Narin Güran davasında tutuklu sanıklar ilk kez hakim karşısında

 Narin Güran duruşmasında sanık sandalyesine çıkan anneden ilk sözler

Duruşmada sanık sandalyesine çıkan anneden ilk sözler

 Salim Güran: Kardeşime bunu nasıl yaparım, ben namussuz muyum?

Nevzat Bahtiyar'ın bomba iddiası amcaya soruldu: Yengenle aranda ilişki var mı?
Mahkeme başkanından amca Salim Güran'a zor soru: Telefon görüşmelerini neden sildin?

Salim Güran'ın yalanı saniyesinde ortaya çıktı: Asıl silmen gerekeni silmemişsin
Galatasaray Tottenham maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Galatasaray Tottenham maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Mourinho neden yok, cezalı mı? Zeki Murat Göle kimdir? Fenerbahçe yardımcı hocası Zeki Murat Göle kimdir? Galatasaray Tottenham maçı favorisi kim, Türk takımları İngiliz takımlarına karşı hiç favori oldu mu? Perşembe hangi diziler var? 7 Kasım Perşembe TV'de bu akşamki diziler AZ Alkmaar hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor? İUP maaşları ne zaman yatacak? Dursunbey yangın SON DURUM ne? Balıkesir yangın söndü mü? İUP maaşları ne kadar 2024? Galatasaray Tottenham ilk 11'i! Galatasaray'ın Tottenham maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.