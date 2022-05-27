Karabük'te düzenlenen fotoğraf yarışmasına 3 bin başvuru yapıldı - Haberler

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Karabük'te düzenlenen fotoğraf yarışmasına 3 bin başvuru yapıldı

AA - Orhan Kuzu - Kültür Sanat
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Karabük'te düzenlenen fotoğraf yarışmasına 3 bin başvuru yapıldı

Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi ve Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) tarafından düzenlenen "emek" temalı fotoğraf yarışmasına 3 bin fotoğraf gönderildi.

Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi ve Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) tarafından düzenlenen "emek" temalı fotoğraf yarışmasına 3 bin fotoğraf gönderildi.

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Anıl Ertok Atmaca, düzenlediği basın toplantısında, yarışmaya yaklaşık 3 bin fotoğrafla başvuru aldıklarını söyledi.

Yarışmada sona geldiklerini ve jürinin belirleyeceği eserler arasından dereceye girenlerin 31 Mayıs'ta düzenlenecek törenle açıklanacağını belirten Atmaca, "Yarışmamız son zamanlarda ülke genelinde düzenlenen en büyük katılımlı organizasyon olmuştur." dedi.

AA / Orhan Kuzu - Kültür Sanat

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Safranbolu, Karabük, Kültür Sanat, Haberler

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