Karabük'te çocuklar "Karagöz-Hacivat" gösterisiyle eğlendi - Haberler

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Karabük'te çocuklar "Karagöz-Hacivat" gösterisiyle eğlendi

AA - Orhan Kuzu - Kültür Sanat
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Karabük'te çocuklar 'Karagöz-Hacivat' gösterisiyle eğlendi

Karabük'te ramazan etkinlikleri kapsamında çocuklar için Karagöz-Hacivat gösterisi düzenlendi.

KARABÜK (AA) - Karabük'te ramazan etkinlikleri kapsamında çocuklar için Karagöz-Hacivat gösterisi düzenlendi.

Beşbinevler Merkez Camisi bahçesinde düzenlenen gösteriyi çok sayıda kişi izledi.

Karagöz sanatçısı Şafak Yılmaz tarafından sunulan gösteriyi, çocuklar ilgiyle takip etti.

Cami imamı Hüseyin Lütfi Ersoy, AA muhabirine, cami hocaları, dernek ve cemaat iş birliğiyle düzenlenen gösteriye ilginin büyük olduğunu belirterek, "Sevgili çocuklara, ailelerine, cemaatimize, sanatçımız Şafak Yılmaz'a, cami kadın ve gençlik kollarına, imam arkadaşlarımıza, bu çalışmalarımda desteklerini esirgemeyen hayır sahiplerine çok teşekkür ediyoruz." dedi.

AA / Orhan Kuzu - Kültür Sanat

Karabük, Karagöz, Cami, Kültür Sanat, Haberler

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