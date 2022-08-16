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Karabük kültür sanat haberi: 828 yıllık tarihi Yenice Hanı turizme kazandırılmayı bekliyor

Karabük kültür sanat haberi... 828 yıllık tarihi Yenice Hanı turizme kazandırılmayı bekliyor Definecilerin adeta bir köstebek yuvası haline getirdiği hanın içerisinde bulunan kitabe ve değerli taşlar sökülmüş Çaldıran Savaşı'ndan dönen Yavuz Sultan Selim'in handa bir gece mola verdiği rivayet ediliyor Kütahya-Afyonkarahisar...

828 yıllık tarihi Yenice Hanı turizme kazandırılmayı bekliyor

Definecilerin adeta bir köstebek yuvası haline getirdiği hanın içerisinde bulunan kitabe ve değerli taşlar sökülmüş

Çaldıran Savaşı'ndan dönen Yavuz Sultan Selim'in handa bir gece mola verdiği rivayet ediliyor

KÜTAHYA - Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 23. kilometresinde bulunan 828 yıllık Yenice Hanı, restore edilerek turizme kazandırılmayı bekliyor.

Tarihi yapının yok olmasına tepki gösteren Yenice köyü sakinleri, Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü bünyesinde bulunan Yenice Hanı'nın restore edilmesini istiyor. Yenice köyünün eski muhtarı Sait Açıkgöz, "Tarihi eserler, kısa yoldan zengin olma hayali kuran hırsızlara teslim edildi. 1980 yılına kadar han olarak kullanılan 828 yıllık tarihi yapının içi adeta bir köstebek yuvasını andırıyor. Defineciler, hanın içerisinde bulunan kitabe ve değerli taşları söküp götürmüşler" dedi.

Açıkgöz, Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkililerinin tarihi yapıyı ayağa kaldırmak için çaba göstermesini istedi.

Selçuklular tarafından inşaa edilen tarihi hanın Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde de hizmet verdiği öğrenildi. Çaldıran Savaşı'ndan dönen Yavuz Sultan Selim'in 828 yıllık tarihi handa bir gece mola verdiği, aynı handa Evliya Çelebi'nin de defalarca kaldığı rivayet ediliyor.

Adeta terk edilen tarihi han, İHA tarafından havadan da görüntülendi.

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Efe - Kültür Sanat

Yavuz Sultan Selim Kütahya Kültür Sanat Haberler

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