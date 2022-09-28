Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karabük haberleri... Kruvaziyer ile Bartın'a gelen Rusların tercihi Safranbolu oldu

Kültür Sanat Haberleri

Karabük haberi: Kruvaziyer ile Bartın'a gelen Rusların tercihi Safranbolu oldu Rus kafilesi 'Korumanın Başkenti' Safranbolu'ya hayran kaldı UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesine gelen 50'ye yakın Rus kafilesi kente hayran kaldı.

Kruvaziyer ile Bartın'a gelen Rusların tercihi Safranbolu oldu

Rus kafilesi 'Korumanın Başkenti' Safranbolu'ya hayran kaldı

KARABÜK - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesine gelen 50'ye yakın Rus kafilesi kente hayran kaldı.

Rusya'dan demir alan ve İstanbul'un ardından Amasra limanına ulaşan Astoria Grande adlı kruvaziyerdeki 50'ye yakın Rus kafilesi Osmanlı döneminden kalma han, hamam, konak, çeşme, cami ve köprüleriyle açık hava müzesini andıran Safranbolu ilçesini tercih etti.

Rehber eşliğinde 3 bin yıllık bir geçmişe sahip olan ve Türkiye'de kent ölçeğinde UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde tek yer olma özelliği taşıyan Safranbolu sokaklarını ve tarihi binalarını gezen kafile kente hayran kaldı.

Yuri isimli Rus vatandaş, hayatında Safranbolu gibi güzel bir şehir görmediğini belirterek, "Fırsat olsaydı her gün gelirdim. Bütün süs eşyalarını, lokumları alırdım" dedi.

Rus kafilesin akşam saatlerine kadar kenti gezdikten sonra Bartın'a geri dönüş yapacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Kültür Sanat

Safranbolu Karabük Bartın Kültür Sanat Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title