Karabük haberleri... Kruvaziyer ile Bartın'a gelen Rusların tercihi Safranbolu oldu

Karabük haberi: Kruvaziyer ile Bartın'a gelen Rusların tercihi Safranbolu oldu Rus kafilesi 'Korumanın Başkenti' Safranbolu'ya hayran kaldı UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesine gelen 50'ye yakın Rus kafilesi kente hayran kaldı.

Kruvaziyer ile Bartın'a gelen Rusların tercihi Safranbolu oldu

Rus kafilesi 'Korumanın Başkenti' Safranbolu'ya hayran kaldı

KARABÜK - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesine gelen 50'ye yakın Rus kafilesi kente hayran kaldı.

Rusya'dan demir alan ve İstanbul'un ardından Amasra limanına ulaşan Astoria Grande adlı kruvaziyerdeki 50'ye yakın Rus kafilesi Osmanlı döneminden kalma han, hamam, konak, çeşme, cami ve köprüleriyle açık hava müzesini andıran Safranbolu ilçesini tercih etti.

Rehber eşliğinde 3 bin yıllık bir geçmişe sahip olan ve Türkiye'de kent ölçeğinde UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde tek yer olma özelliği taşıyan Safranbolu sokaklarını ve tarihi binalarını gezen kafile kente hayran kaldı.

Yuri isimli Rus vatandaş, hayatında Safranbolu gibi güzel bir şehir görmediğini belirterek, "Fırsat olsaydı her gün gelirdim. Bütün süs eşyalarını, lokumları alırdım" dedi.

Rus kafilesin akşam saatlerine kadar kenti gezdikten sonra Bartın'a geri dönüş yapacak.