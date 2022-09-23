Karabük haberi... Safranbolu ve Azerbaycan arasında tarihi yapıların korunması konusunda iş birliği yapılacak

Karabük haberine göre Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Turizm Ajansından bir heyet, UNECSO Dünya Miras Listesi'nde bulunan tarihi evleri ile ünlü Karabük'ün Safranbolu ilçesinde inceleme yaptı.

Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Turizm Ajansından bir heyet, UNECSO Dünya Miras Listesi'nde bulunan tarihi evleri ile ünlü Karabük'ün Safranbolu ilçesinde inceleme yaptı.

İlk olarak Belediye Başkanı Elif Köse'yi ziyaret eden heyet, ardından tarihi bölgeleri gezdi.

Korumacılık ve restorasyon hakkında Köse'den bilgiler alan heyete yürütülen çalışmalar, belediye tarafından slayt gösterisiyle aktarıldı.

Yapılan görüşmelerde, Azerbaycan'da bulunan ve UNECSO Dünya Miras Listesi'nde yer alan tarihi alanlar ile Safranbolu'daki tarihi yapıların korunması konusunda iş birliği yapılması kararlaştırıldı.

Belediye Başkanı Köse yaptıkları çalışmaların örnek alınmasının kendisini mutlu ettiğini belirterek, "Azerbaycan'dan gelen misafirlerimize korumada bir marka olan Safranbolu'muzda elimizden geldiğince destek vermeye gayret edeceğiz." dedi.