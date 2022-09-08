Karabük haber | UNESCO kenti Safranbolu'da düzenlenen en güzel bahçe, balkon ve vitrin yarışması sonuçlandı

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan tarihi evleriyle ünlü Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen en güzel bahçe, balkon, vitrin yarışması sonuçlandı.

Safranbolu Belediyesinden yapılan açıklamada, yarışmanın belediye tarafından kentin estetiğine katkı sağlamak amacıyla yapıldığı belirtildi.

Dereceye girenlere para ödülünün de verildiği aktarılan açıklamada, "En Güzel Bahçe" kategorisinde "Dadibra" isimlik konağa ait bahçenin birinci, Selmin Kangal'a ait bahçenin ikinci ve Ahmet Şahin'e ait bahçenin üçüncü olduğu, ayrıca bu kategoride mansiyon ödülüne Ahmet Berk Tahmazoğlu'na ait bahçenin layık görüldüğü ifade edildi.

"En Güzel Balkon" kategorisinde ise Mustafa Tunç'a ait evin balkonunun birinci, Yasin ve Nurgüz Dikmen'e ait evin balkonunun ikinci, Amine Yılmaz'a ait evin balkonunun da üçüncü olduğu kaydedilen açıklamada, "En Güzel Vitrin" kategorisinde de mansiyon ödülünün "Salash" isimli bir giyim mağazasına verildiği bildirildi.

Açıklamada, ödüllerin 10 Eylül'de düzenlenecek törenle sahiplerine verileceği belirtildi.