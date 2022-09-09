İstanbul'da 'Karabük Tanıtım Günleri' başladı

Karabük Valiliği ve Karabük Dernekler Federasyonu'nun (KARDERFED) İstanbul'da organize ettiği "Karabük Tanıtım Günleri" düzenlenen törenle başladı.

Karabük Valiliği ve Karabük Dernekler Federasyonu'nun (KARDERFED) İstanbul'da organize ettiği "Karabük Tanıtım Günleri" düzenlenen törenle başladı.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, Maltepe'de düzenlenen etkinliklerde kentin turizm değerleri, lezzetleri ve kent kültürünün tanıtıldığı belirtildi.

Belediyelerin, sivil toplum kuruluşlarının ticaret ve sanayi ile esnaf ve sanatkarlar odalarının da katkı sağladığı etkinliğin 11 Eylül'e kadar süreceğinin aktarıldığı açıklamada, "Karabük ve ilçelerimizin tarihi, kültürü, sanatı, doğal güzellikleri, UNESCO Dünya Miras Kentleri listesinde yer alan Safranbolu ilçemiz, Karadeniz'in Zeugması Hadrıanoupolis'i ile turizmdeki değerleri, gastronomisi, unutulmaya yüz tutmuş meslekleri ve tüm renkleri, Maltepe Etkinlik Alanı'na taşındı." ifadeleri kullanıldı.

Açılış etkinliğine, Vali Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, KARDERFED Genel Başkanı Cevdet Akay, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile İstanbul'da yaşayan Karabüklülerin de katılım sağladığının altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türk bayrakları ve Mehteran Takımı eşliğinde kortej yürüyüşü ile başlayan Karabük Tanıtım Günleri protokol konuşmaları ile start aldı. Kurdele kesiminin ardından protokol üyeleri etkinlik alanında kurulan stantları gezdi."