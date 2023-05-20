Karabük'e özgü lezzetler tanıtılarak ikram edildi

KARABÜK - Karabük'te Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde düzenlenen etkinliklerin ikinci gününde ilçelerin bütün yerel lezzetleri tanıtılarak ikram edildi.

Karabük Valiliğinin koordinesinde düzenlenen Lezzet Şenliklerinin bir diğer durağı Safranbolu Hıdırlık Tepesi oldu. Kortej yürüyüşünün ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını yapan Karabük Vali Vekili Muhittin Gürel, etkinliğin bu yıl ikincisinin düzenlendiğinin ve ana temanın 'Kadim ve Sürdürülebilir Türk Mutfağı' olduğunu belirtti.

Gürel, lezzet şenliklerinin dünyayı esir alan fast food kültürüne karşı düzenlenmeye başladığını söyledi.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ise, şenlik sayesinde bilinmeyen birçok yerel lezzetin ortaya çıktığını ifade ederek gastronominin turizm alanında öne çıkan alanlardan biri olduğunu aktardı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ilçelerdeki yerel lezzetlerin yer aldığı standları gezerek yemekleri tattı.