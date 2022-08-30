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"Kara Zıpka" belgeselinin gala gösterimi gerçekleştirildi

Kültür Sanat Haberleri

'Kara Zıpka' belgeselinin gala gösterimi gerçekleştirildi

Giresun Belediyesi tarafından, 42. ve 47. Gönüllü Alaylarının kahramanlıklarının anlatıldığı "Kara Zıpka" adlı belgeselin gala gösterimi gerçekleştirildi.

Giresun Belediyesi tarafından, 42. ve 47. Gönüllü Alaylarının kahramanlıklarının anlatıldığı "Kara Zıpka" adlı belgeselin gala gösterimi gerçekleştirildi.

Osman Ağa Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, vatan uğruna hiç tereddüt etmeden canlarını bahşeden 42. ve 47. Gönüllü Alaylar Giresun Uşakları için belgesel hazırlandığını söyledi.

Şenlikoğlu, Giresunlu kahramanların vatan savunmasına sundukları katkıyı anlatmak istediklerini vurgulayarak, "İsimleri asla unutulmayacak kahramanlarımızı yad etmeye çalıştık. 47. Alayımızın Komutanı Topal Osman Ağamız, 42. Alayımızın Komutanı Hüseyin Avni Alparslan ile birlikte Giresunlu uşaklarımızı her zaman anmaya devam edeceğiz." dedi.

Belgeselin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Şenlikoğlu, "Gururla duygulandık. Bu film Giresunlu genç nesillerimize ve Giresun'umuza tarihi bir katkı olacaksa ne mutlu bize." diye konuştu.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Kültür Sanat

Aytekin Şenlikoğlu Giresun Kültür Sanat Haberler

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