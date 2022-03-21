Kar altındaki İkizdere Vadisi havadan görüntülendi

İKİZDERE, RİZE (AA) - Rize'nin İkizdere ilçesindeki İkizdere Vadisi, yoğun karın ardından havadan görüntülendi.

Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı ve kısmen Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı olarak tescil edilen İkizdere Vadisi'nde bir haftadır aralıklarla süren karın ardından güzel görüntüler oluştu.

Ahşap mimarisi ve çam ormanları ile bölgenin önemli noktalarından Çamlık köyü karla kaplandı.

Tarihi kemer köprüler ve Rize mimarisi evlerin bulunduğu vadi, drone ile görüntülendi.

Bölgede turizm işletmeciliği yapan Amaç Ekşi, AA muhabirine, Kovid-19 salgınının ardından 2022 yılında bölgeye ilginin artmaya başladığını söyledi.

Son iki sezonda turizm alanında beklediklerini alamadıklarını belirten Ekşi, şöyle devam etti:

"2022 yılı başından itibaren pandeminin gerilemesiyle kısıtlamaların gevşemesi sonucu kış döneminde beklentilerin üzerine çıktık. Bu da bize yaz döneminde iyi süreç geçireceğimizi gösteriyor. Kışın güzel geçmesi, kar yağışının uzun sürmesi talepleri artırdı. Okulların kardan dolayı tatil olması da bölgedeki otelcilerin yüzünü güldürdü."

Ekşi, yaz sezonu için beklentilerin yüksek olduğunu kaydederek, "Bölgemize yoğun olarak gelen Orta Doğu pazarının son iki senedir özlemi içerisindeyiz. Bu yaz Orta Doğu pazarının yoğunlukla geleceğini düşünüyoruz. İyi bir yaz dönemi beklentimiz var. Umarım beklentinin altında kalmayız." diye konuştu.