Kapıkayafest Ulusal Fotoğrafçılar Maratonu Başvuruları Başladı

Samsun'un Bafra ilçesinde bu yıl 5'incisi gerçekleştirilecek Kapıkaya Uluslararası Doğa Sporları ve Kültür Festivali kapsamında düzenlenecek "Kapıkayafest Ulusal Fotoğrafçılar Maratonu"na 26-29 Temmuz tarihlerinde başvuru yapılabileceği bildirildi.

Bafra Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediyenin ev sahipliğinde düzenlenecek Kapıkaya Uluslararası Doğa Sporları ve Kültür Festivali bünyesinde Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonunun desteğiyle "Kapıkayafest Ulusal Fotoğrafçılar Maratonu" gerçekleştirilecek.

Bafra'nın fotoğraf sanatının görsel tanıtımına katkı sağlayacak yarışma ile festival kapsamında yapılacak aktivitelerin fotoğraflanarak geleceğe aktarılması ve belediyenin fotoğraf arşivine kazandırılması amaçlanıyor.

Bu yıl Cumhuriyet temasının işlendiği festival kapsamındaki fotoğraf yarışmasına katılımcılar 26-29 Temmuz tarihlerinde ve 09.00-17.00 saatleri arasında başvurulabilecek.

Fotoğrafçıların, Kapıkayafest etkinlikleri kapsamında çekilmiş fotoğrafları ile yarışmaya katılması gerekiyor.

Yarışmada birinci 8 bin, ikinci 6 bin, üçüncü 4 bin lira ödül almaya hak kazanacak. Ayrıca 2 mansiyona 2 bin lira, drone özel ödülü olarak 6 bin lira ve en fazla 20 sergileme ödülü olarak da 300 lira verilecek.

Kapıkayafest Ulusal Fotoğrafçılar Maratonu ile ilgili bilgiler, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu sitesinde de yer alıyor.